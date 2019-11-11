В Симферополе побит температурный рекорд 10 ноября

В Симферополе накануне метеорологи зафиксировали рекордную температуру воздуха за всю историю метеонаблюдений с 1916 года. Об этом "РГ" сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Самая высокая температура воздуха (24,1 градуса) 10 ноября в Симферополе была зафиксировано в 2010 году - 24,1 градуса, - рассказала Любецкая. - Вчера же столбик термометра поднялся до отметки 27,1 градуса, что выше прошлого рекорда на три градуса. А средняя суточная температура воздуха была накануне превышена на 8-10 градусов.

Интересно, что самая низкая температура 10 ноября была зафиксирована в 1920 году - минус 10 градусов.

В понедельник и последующие двое суток погода на полуострове не изменится. По-прежнему будет солнечно и тепло - днем до плюс 24 градусов. Только с четверга дневные температуры опустятся до 22-х, а ночные - до плюс семи. Температура морской воды на южном берегу Крыма - плюс 16-17 градусов.