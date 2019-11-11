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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи спасли пенсионера, блуждавшего по лесу трое суток

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сочи спасатели обнаружили в лесу пенсионера, который заблудился в лесу и провел там трое суток.

Как рассказали в пресс-службе краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", 7 ноября 68-летний местный житель Сочи отправился в горно-лесной массив в районе села Сергей-Поле. В экстренные службы обратился брат пропавшего. К поискам сначала приступили сотрудники ЮРПСО МЧС России, а 9 ноября присоединились спасатели сочинского отряда "Кубань-СПАС".

Фото: iStock
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Пострадавшего нашли 10 ноября около 2.00 между горами Черной и Пластунской. Он был обезвожен и не мог идти. Его на носилках транспортировали из труднодоступной местности протяженностью около шести километров.

По словам мужчины, все три дня он блуждал по лесу. Он ходит туда не столько за грибами, сколько за здоровьем. Преодолев несколько вершин хребта, сошел с тропы и заблудился. Ночью спал на лесной подстилке, спичек, чтобы развести костер, у него не было. Удивляется тому, что остался жив после того, как кубарем скатился с 40-метрового склона.

Врачи диагностировали у пенсионера ушиб головы. Сейчас он уже хорошо себя чувствует. Родственники пострадавшего письменно поблагодарили спасателей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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