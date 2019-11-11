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11.11.2019 12:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы лучшие города России для жизни с детьми

Текст: Татьяна Воробьева
Что нужно для комфорта детей? Чтобы рядом с домом были хорошие детсады и школы, площадка для игр и поликлиника. Под эти критерии, согласно свежему исследованию портала Domofond, больше всего подходит Москва, а меньше всего - Каменск-Шахтинский.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комфортную среду в двух сотнях крупных городов оценивали жители по десятибалльной шкале. Среднее значение по стране составило 6,6 балла.

Итак, на первом месте рейтинга, как и в прошлом году, Москва с оценкой 8 баллов. На втором - Тюмень с 7,9 балла: за год город поднялся с пятого места. Замыкают тройку Мытищи - 7,8 балла.

В десятке комфортных для детей городов также Дмитров, Реутов, Химки, Королев, Набережные Челны, Долгопрудный и Муром.

Фото: iStock
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Последние две позиции списка заняли Каменск-Шахтинский (4,3 балла) и Шахты (4,5 балла). В обоих случаях этот показатель за год снизился почти на целый балл. Второе место с городом в Ростовской области делить амурский Свободный.

Также в аутсайдерах оказались Махачкала, уральский Серов, Новочеркасск, ивановская Кинешма, Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе, Михайловск (Ставрополье) и Мурино (Ленобласть).

Что касается мегаполисов, тут пальма первенства, как уже говорилось, у Москвы. Далее идет Санкт-Петербург с 7,4 балла, и Красноярск с 7,2 балла. Новосибирск набрал 7,1 балла. По семь баллов - у Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

"Омичи оценили детскую инфраструктуру ниже, чем жители других миллионников: город занял последнее место с 6,4 балла. Результаты у Челябинска и Волгограда слегка выше. Хотя и в этих городах есть проблемы: жители столицы Южного Урала говорят про "отсутствие детских площадок, мест для культурного времяпрепровождения", а волгоградцы жалуются, что "нет ничего для детей", - резюмируют аналитики.

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