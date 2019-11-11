Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии

Молодая жительница Екатеринбурга, о пропаже которой родственники заявили на прошлой неделе, нашлась в исправительной колонии.

По данным членов семьи, утром пятого ноября девушка ушла из дома на улице Водной и с тех пор не выходила на связь. Семья сообщила об ее исчезновении в правоохранительные органы седьмого числа. С тех пор жительницу Екатеринбурга искали полицейские (в СМИ были разосланы ее приметы) и волонтеры.

Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.