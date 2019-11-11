В Югре обнаружили превышение концентрации паров ртути в кернохранилище

в Ханты-Мансийске в кернохранилище (на складах для хранения образцов горной породы, извлеченных из скважин) зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации паров ртути.

Нарушение эксперты выявили во время проверки в воскресенье. Доступ в помещения закрыли, всех сотрудников предприятия, которые могли бы контактировать с отравляющим веществом, направили на осмотр. Врачи оценили состояние людей как удовлетворительное - госпитализация никому не потребовалась.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры возможных причин ЧП называют техническую неисправность или неправильную установка содержащего ртуть прибора в одном из кабинетов лаборатории.

"В помещениях окружного кернохранилища проводят демеркуризацию. После будут сделаны контрольные замеры воздуха и принято решение о продолжении работы", - сообщили в департаменте агентству РИА Новости.