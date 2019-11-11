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11.11.2019 09:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В каких регионах России семье проще всего снять двухкомнатную квартиру

Текст: Екатерина Призова

Около десяти процентов российских семей арендуют жилье. При этом от области к области меняется стоимость среднестатической двушки и, как следствие, ее доступность. Исследование РИА Новости показывает: в десяти регионах более половины семей могут без особых сложностей снять жилье и это не ударит по кошельку.

Для расчета была взята семья с двумя детьми, где отец и мать оба работают. Предполагается, что на аренду уходит не более 70 процентов семейного бюджета, оставшегося после вычета прожиточных минимумов.

Фото: istock
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Итак, три первые позиции в рейтинге доступности аренды достались северным территориям-донорам, где традиционно высокие заработные платы. На первом месте - Ямал, где 67 процентов семей могут безболезненно снять квартиру. На втором месте Чукотка с показателем 61 процент. И на третьем - Югра: 58 процентов обитающих тут семей также могут позволить себе аренду жилья.

Более пятидесяти процентов семей без труда снимают жилье в Санкт-Петербурге и области, Магаданской области, Ненецком автономном округе, в Кемеровской, Тюменской и Иркутской областях.

Кстати, столица в десятку не попала: Москва заняла 12 место, а область - 35. Эксперты связывают это с высокими арендными ставками.

Аутсайдерами рейтинга доступности оказались южные области и республики. "В пяти регионах менее 20 процентов семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты. Это Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, а также Севастополь", - говорится в исследовании.

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