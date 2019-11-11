В Тюмени из подпольного цеха изъяли водку и коньяк на 35 млн рублей

Конвейер по розливу контрафактного алкоголя остановлен в Тюмени. Полицейские задержали троих предполагаемых организаторов подпольного производства, передает пресс-служба МВД России.

Цех был оборудован в одном из складов на улице Чекистов. Там жили и работали 26 граждан стран ближнего зарубежья. Производство водки и коньяка было налажено в промышленных масштабах. Когда на объект прибыли силовики, там хранилось 132 тысяч единиц готовой к продаже продукции, 19 тысяч литров этилового спирта в канистрах и около 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

"По предварительной оценке, сумма немаркированного алкоголя превышает 35 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель главка Ирина Волк.

Помимо алкогольной продукции со склада изъяли полуавтоматическую производственную линию, транспорт и погрузчики.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Троим подозреваемым в организации незаконного бизнеса предъявлено обвинение, они заключены под стражу.