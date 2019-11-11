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11.11.2019 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе. Оставить пост, который он занимает уже больше двадцати лет, чиновнику пришлось по требованию временно исполняющей полномочия главы города Натальи Котовой, сообщили в понедельник в городской администрации.

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- Поводом стали многочисленные претензии к качеству дорог и инфраструктуры со стороны горожан, - пояснили в пресс-службе мэрии Челябинска. - Последней каплей стали недостатки, выявленные при осмотре врип главы города новых остановочных комплексов на гостевых маршрутах Челябинска.

Владимир Алейников написал заявление об уходе сразу после аппаратного совещания.  Официально он оставит свой пост 14 ноября. Вероятно, компанию ему составит и начальник городской службы эксплуатации остановок Юрий Кожевников, которому Наталья Котова предложила уволиться вместе с вице-мэром.

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