Роман Вильфанд объяснил двукратный рост экстремальных погодных явлений

Москвичи не узнают осень. Второй год подряд вместо промозглой серости с непрекращающимися дождями вперемешку со снегом осенняя температура бьет рекорды.

До середины сентября стоит лето, в октябре столбики термометров приближаются к 20-градусной отметке, а до середины ноября на улице комфортные плюс 10-12! Почти как в Сочи. Что это - случайность или закономерность? О том, как меняется климат Северного полушария, "Российской газете" рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Роман Менделевич, откуда такая устойчиво теплая погода?

Роман Вильфанд: То, что все чаще и чаще встречаются теплые периоды осенью, это факт. Можно говорить о системе и о том, что климат средней полосы России меняется. Причем меняется очень быстро. Так, за последние 30 лет средняя годовая температура в центре европейской России выросла на 1-1,5 градуса.

Это много?

Роман Вильфанд: Это очень много! На Земле не раз происходили потепления и похолодания, но никогда еще в мире за 4,5 миллиарда лет скорость потепления не была такой, как сейчас.

Все проходило эволюционно, медленно, можно было адаптироваться и животному, и растительному миру, а сейчас происходит стремительное изменение климата. Особенно заметно потепление зимой. За те же 30 лет средняя январская температура в Москве выросла на 2 градуса. А если в целом по году температура вырастет на 3 градуса, то климат Москвы будет таким же, как в Краснодаре, а климат в Санкт-Петербурге таким, как в Софии.

А что в этом плохого?

Роман Вильфанд: На чисто бытовом уровне, наверное, это благо! Сократятся расходы на одежду. Коммунальщики и энергетики вздохнут свободнее.

Но проблемы от такого резкого изменения климата могут перевесить все блага. Самая большая проблема изменения климата - это увеличение количества опасных явлений. Таких, которые угрожают жизни людей и нарушают работу экономики, крупных хозяйствующих субъектов. Их будет становиться все больше и больше.

Вспомните, как часто в последние годы говорится про экстремальные события в разных регионах страны: то в Сибири или на Урале ударят сильные морозы, то гололед, то ледяной дождь, приводящий к транспортному коллапсу. Статистика показывает, что за последние 20 лет количество опасных явлений в стране удвоилось. Это очень опасно. Потому что регионы пока не готовы к таким вызовам. Ведь если наводнения встречаются раз в 50 лет - это одно, а если гораздо чаще, то нужно адаптироваться, превентивно обваловывать берега, строить дамбы и так далее.

Есть более острая проблема - волны тепла, когда летом все чаще и чаще температуры становятся экстремальными. Это когда температура в жаркий период выше нормы на 5 градусов и держится на таком уровне более 5 суток.

Так хорошо же: погреемся!

Роман Вильфанд: Всемирная организация здравоохранения и Всемирная метеорологическая организация провели исследование, в ходе которого выяснилось, что в жаркие периоды и сразу после них смертность населения существенно увеличивается. Медицинские исследования показывают, что человек адаптирован к тому климату, в котором родился, а если климат меняется, то в организме начинают происходить сложные биохимические процессы, негативно влияющие на самочувствие.

На Земле не раз происходили потепления и похолодания, но никогда еще за 4,5 миллиарда лет скорость потепления не была такой, как сейчас

Сейчас все чаще и чаще летом в высоких широтах формируются антициклоны, при которых небо ясное. А при том, что летом в северных регионах солнце не заходит, происходит постоянный прогрев почвы и формируются условия для возникновения пожаров. Благодаря профессиональной деятельности МЧС России и Рослесхоза количество очагов пожаров и их интенсивность минимизируется, но полностью преодолеть природные факторы очень сложно.

На спутниковых снимках отчетливо видно, как дым от лесных пожаров совершает кросс-полярные путешествия. Так, дым от пожаров на Аляске, пересекая Ледовитый океан, доходил до России. Уходил в сторону Чукотки, Хабаровского края. Также дым от пожаров в наших высоких широтах - на азиатской территории - тоже через Северный Ледовитый океан достигал Канады. А это серьезнейшая проблема, которая может препятствовать нормальной работе воздушного транспорта и судовождению. На Ямале из-за аномального тепла в прошлые годы вскрылись могильники животных, что может послужить распространению различных вредных микроорганизмов.

Вечная мерзлота тоже уже не вечная?

Роман Вильфанд: Увы, да! Она все больше смещается к северу, и те постройки, которые основаны на принципе вечности, разрушаются. Например, в Якутии дома, построенные 100 лет назад, уходят в недра. Первые этажи становятся подвалами. Сюрреалистическая картина. А надо помнить, что у нас в северных регионах проложены газо- и нефтепроводы, они тоже могут деформироваться, когда почва начнет оттаивать.

Пока катастрофы никакой нет. Проблемы существуют, но они решаемы. У государства есть достаточно времени, чтобы адаптироваться к изменениям климата.

Но выработка экономических, инженерных и других решений вне компетенции метеорологов. Климатологи Росгидромета провели прикладные исследования и создали специализированную базу знаний, являющуюся важным компонентом для подготовки государственных решений. Разработаны сценарии динамики не только глобального, но и регионального климата в стране. Эта база и должна стать планом действия властных структур, решающим проблемы глобального потепления. Это инвестиции в будущее.

На сентябрьской сессии ООН, посвященной обсуждению проблем потепления климата, демонстрировалась необходимость более радикального, чем это зафиксировано в Парижском соглашении, сокращения эмиссии парниковых газов.

Сейчас действует обязательство, что к 2030 году Россия сократит выбросы в атмосферу парниковых газов на 30 процентов.

Очевидно, чтобы к концу века общее потепление на планете не превысило 2 градусов, в недалеком будущем многие страны, включая нашу, примут более жесткие обязательства.