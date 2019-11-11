И вот снова замена. На этот раз в принципиальном матче с "Миланом". Наставник "Юве" Маурицио Сарри "зачехлил" Криштиану уже на 55-й минуте матча. В последний раз Роналду меняли два раза подряд в мае 2016 года.

Скандальности этому эпизоду придал тот факт, что 34-летний португалец сразу отправился в раздевалку, переоделся и покинул стадион, не дожидаясь окончания встречи. Таким образом, он не увидел, как вышедший вместо него Пауло Дибала забил гол, который принес "Ювентусу" победу - 1:0.

- Мы должны быть благодарны Роналду - в непростой ситуации он проявил самоотверженность, чтобы сыграть сегодня. Он сделал все, чтобы выйти на поле, однако я заметил, что ему не очень хорошо, и решил, что будет лучше его заменить. Когда игрок раздражен из-за того, что ему пришлось покинуть поле, это нормально. И это понятно, ведь человек так упорно работал, чтобы сыграть в этом матче. Если игрок старается изо всех сил, а потом его меняют, то он будет злым как минимум пять минут. А вот если бы он не был расстроен, то меня как тренера это беспокоило бы гораздо сильнее, - прокомментировал замену Роналду главный тренер "Ювентуса".

Добавим, что за весь прошлый сезон Роналду был заменен всего два раза.