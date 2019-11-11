Россия и Армения будут развивать сотрудничество

Новости

Видео: SpaceX вывела на орбиту 60 спутников связи 20:41
Лукашенко возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене 20:38
В Дании "отметили" годовщину печально известной "Хрустальной ночи" 20:36
На юге Петербурга автобус насмерть сбил прохожего 20:30
Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование на Украине 20:22
Химики научились превращать жидкие радиоактивные отходы в керамику 20:22
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки 20:02
Стали известны подробности прорыва сетей на заводе "Балтика" 19:47
Плюс 50 тысяч рублей. Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором 19:45
"Мосфильм" опубликовал снимки из архива личного фотографа Гитлера 19:30
Руководитель Национальной полиции Боливии покинул свой пост 19:25
Путин и Си Цзиньпин запустят "Силу Сибири" в декабре 19:23
Опрос: Растет число украинцев, негативно оценивающих изменения в стране 19:10
АвтоВАЗ начнет раздавать автомобили Lada 19:02
Премьер Антигуа и Барбуда потребовал от Гарварда компенсации за рабство 18:58
В Петербурге два человека пострадали при прорыве трубы на пивзаводе 18:54
Журналист Шварев заочно арестован по делу о вымогательстве 18:51
Гончаренко извинился за поведение в перерыве матча против "Сочи" 18:51
Историк Соколов рассказал, зачем убил аспирантку 18:45
В частном секторе Севастополя произошел крупный пожар 18:37
Актера из фильма "Маленькая Вера" похоронили в Москве 18:35
В СПбГУ заявили об увольнении доцента Соколова, убившего аспирантку 18:30
Здание Минэкономразвития в центре Москвы продано за 3 млрд рублей 18:27
Минпромторг: На каждой пятой АЗС обнаружен недолив бензина 18:21
Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале назначена Тереза Мавика 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
11.11.2019 20:00
Рубрика: Власть

Диалог под грохот барабанов

Россия и Армения будут развивать сотрудничество
Текст: Юрий Когалов (Ереван)
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Ереван по традиции начался ранним утром с возложения цветов к Вечному огню у мемориала на парящем над городом холме Цицернакаберд (в переводе с армянского - "Крепость ласточки"). Это памятник жертвам геноцида армян в Османской империи.

Здесь же министр, как и всегда, когда он приезжает в столицу Армении, полюбовался на ель, которую он посадил еще в 2007 году. Каждый раз, находясь в Ереване, Лавров поливает ее, следит, не выглядит ли она хуже, чем соседние, высаженные дипломатами других стран. В этот раз он обратил внимание на чахлое, больное деревце, растущее позади, и поинтересовался, не американцы ли его сажали.

МИД: Армения в числе первых приняла приглашение приехать на 75-летие Победы

Подняв шуткой настроение сопровождающим, Лавров отправился на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это, кстати, первый визит российского министра в закавказскую республику после того, как Пашинян занял пост главы правительства.

"Подтвердилась настроенность на ведение доверительного диалога на высшем уровне", - отметил глава МИД РФ, напомнив, что президенты наших стран только в этом году встречались уже четыре раза. С такой же регулярностью проводятся переговоры и глав правительств. В ближайшее время предстоят очередные встречи, в том числе на полях саммита ОДКБ, в следующем году ожидается официальный визит Пашиняна в РФ. Лавров подчеркнул, что российская сторона высоко оценила решение Пашиняна приехать в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году.

Отметил Лавров и высокую координацию между МИД двух стран. По его словам, Армения активно поддерживает российские инициативы в ООН, РФ поступает аналогично в отношении своих армянских друзей. Ведется сотрудничество по линии ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ. "Повестка дня насыщенная, и сегодня прекрасная возможность посмотреть, что еще можно сделать для улучшения взаимодействия", - отметил Лавров.

Россия приветствовала решение Пашиняна приехать на День Победы в Москву в 2020 году

Переговоры в МИД с главой внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном проходили под гул дудок и грохот барабанов. Дело в том, что рядом находится министерство культуры, у которого устроили акцию протеста против реформы системы образования. Впрочем, встрече и последовавшему подписанию плана межмидовских консультаций на 2020-2021 годы это не помешало.

Наибольший интерес журналистов, как и прежде, вызвали перспективы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Станет ли Карабах вновь одним из участников переговоров? По словам Лаврова, "согласовывать состав участников должны сами стороны". Главное же, чтобы этот процесс вел к урегулированию конфликта, а "итоговые договоренности учитывали интересы и Армении, и Нагорного Карабаха, и Азербайджана", процитировал Лавров Пашиняна, с позицией которого он полностью согласен.

Лавров: Россия рассчитывает на допуск в биолаборатории Армении

Эти же слова министр повторил в лекции для студентов Дипломатической школы. Заинтересовала студентов и журналистов ситуация в Сирии, где сохраняется незаконное присутствие США . Министр отметил, что уже не успевает "следить за зигзагами американской политики", комментируя размещение американских танков на севере САР. "Идея забрать нефтяные промыслы ничего хорошего не несет", - уверен глава МИД РФ. Он подчеркнул, что политическому урегулированию ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом может способствовать лишь занятие сирийской армией всей территории государства.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Армения Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел совещание с членами правительства в Кремле
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров
Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи
Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный