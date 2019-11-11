Россия и Армения будут развивать сотрудничество

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Ереван по традиции начался ранним утром с возложения цветов к Вечному огню у мемориала на парящем над городом холме Цицернакаберд (в переводе с армянского - "Крепость ласточки"). Это памятник жертвам геноцида армян в Османской империи.

Здесь же министр, как и всегда, когда он приезжает в столицу Армении, полюбовался на ель, которую он посадил еще в 2007 году. Каждый раз, находясь в Ереване, Лавров поливает ее, следит, не выглядит ли она хуже, чем соседние, высаженные дипломатами других стран. В этот раз он обратил внимание на чахлое, больное деревце, растущее позади, и поинтересовался, не американцы ли его сажали.

Подняв шуткой настроение сопровождающим, Лавров отправился на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это, кстати, первый визит российского министра в закавказскую республику после того, как Пашинян занял пост главы правительства.

"Подтвердилась настроенность на ведение доверительного диалога на высшем уровне", - отметил глава МИД РФ, напомнив, что президенты наших стран только в этом году встречались уже четыре раза. С такой же регулярностью проводятся переговоры и глав правительств. В ближайшее время предстоят очередные встречи, в том числе на полях саммита ОДКБ, в следующем году ожидается официальный визит Пашиняна в РФ. Лавров подчеркнул, что российская сторона высоко оценила решение Пашиняна приехать в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году.

Отметил Лавров и высокую координацию между МИД двух стран. По его словам, Армения активно поддерживает российские инициативы в ООН, РФ поступает аналогично в отношении своих армянских друзей. Ведется сотрудничество по линии ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ. "Повестка дня насыщенная, и сегодня прекрасная возможность посмотреть, что еще можно сделать для улучшения взаимодействия", - отметил Лавров.

Россия приветствовала решение Пашиняна приехать на День Победы в Москву в 2020 году

Переговоры в МИД с главой внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном проходили под гул дудок и грохот барабанов. Дело в том, что рядом находится министерство культуры, у которого устроили акцию протеста против реформы системы образования. Впрочем, встрече и последовавшему подписанию плана межмидовских консультаций на 2020-2021 годы это не помешало.

Наибольший интерес журналистов, как и прежде, вызвали перспективы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Станет ли Карабах вновь одним из участников переговоров? По словам Лаврова, "согласовывать состав участников должны сами стороны". Главное же, чтобы этот процесс вел к урегулированию конфликта, а "итоговые договоренности учитывали интересы и Армении, и Нагорного Карабаха, и Азербайджана", процитировал Лавров Пашиняна, с позицией которого он полностью согласен.

Эти же слова министр повторил в лекции для студентов Дипломатической школы. Заинтересовала студентов и журналистов ситуация в Сирии, где сохраняется незаконное присутствие США . Министр отметил, что уже не успевает "следить за зигзагами американской политики", комментируя размещение американских танков на севере САР. "Идея забрать нефтяные промыслы ничего хорошего не несет", - уверен глава МИД РФ. Он подчеркнул, что политическому урегулированию ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом может способствовать лишь занятие сирийской армией всей территории государства.