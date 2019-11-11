Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Россияне стали покупать меньше овощей с июля 2018 по июнь 2019 года, выяснила компания GfK.

Сократились продажи всех основных овощных категорий. Например, за год продажи картофеля в натуральном выражении снизились на 5,8 процента, репчатого лука - на 3,2 процента, сладкого перца - на 6,9 процента, а капусты - на 12,3 процента.

Покупать стали меньше огурцов и помидоров. Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование. Стоимость овощей действительно сильно повысилась: средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за килограмм, на огурцы - 91 рубль.

В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.