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11.11.2019 18:10
Рубрика: Экономика

Договор сдан в архив

Россияне забыли забрать 1,5 миллиона документов на недвижимость
Текст: Ольга Игнатова
Более 1,5 миллиона оригиналов документов на недвижимость поступило в архив Федеральной кадастровой палаты с начала 2019 года.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Как уточнили "РГ" в палате, в основном в архив попали договоры купли-продажи или дарения, акты приема-передачи недвижимости, банковские закладные. Иными словами, основные правоустанавливающие документы на имущество, которые были подготовлены по итогам различных сделок, но так и остались невостребованными.

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Больше всего документов забыли жители Свердловской области (154,7 тысячи экземпляров), Томской области (81 тысяча), Челябинской области (69,1 тысячи), Республики Татарстан (65,4 тысячи), Курской области (57,7 тысячи). В Москве и Санкт-Петербурге невостребованными оказались 29,4 тысячи документов (2% от общего числа) и 24,2 тысячи (1,6 %) соответственно.

Наименьшее число вовремя не полученных документов в Ямало-Ненецком АО (всего два документа), в республиках Дагестан и Алтай, Ростовской, Пензенской, Магаданской областях и Чукотском АО (менее 300 документов). Ни одного документа не забыли жители Ингушетии.

Часто не востребованы уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета или других учетно-регистрационных действий, а также оригиналы межевых и технических планов. В некоторых регионах доля таких забытых документов доходит до 70%. Например, в Хабаровском крае, Владимирской области, республиках Коми, Северная Осетия - Алания, Удмуртской Республике, Костромской и Тамбовской области.

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В палате напомнили, что сегодня прием документов для проведения различных сделок с недвижимостью, а также выдача подтверждающих документов по их итогам проводятся через МФЦ. Например, выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих дней. Подтверждающие документы о кадастровом учете будут готовы через 7 рабочих дней после подачи заявления, срок регистрации права собственности занимает не более 9. "Отслеживать готовность документов можно в режиме онлайн по номеру заявки на оказание услуги. Кроме того, многие отделения МФЦ отправляют заявителям СМС-оповещения о том, что документы готовы к выдаче", - уточнила эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Готовые документы на недвижимость хранятся в офисах центров госуслуг на протяжении 30 дней. Если в течение месяца по тем или иным причинам заявитель не явится за ними, документы передаются в архив. Получить инструкцию по вопросу получения забытых документов также можно по телефону: 8 800 100 34 34.

Экономика Недвижимость
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