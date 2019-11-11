Российские журналисты попали под обстрел ВСУ

Группа российских журналистов в Донбассе вновь попала под обстрел украинских силовиков. Огонь по сотрудникам СМИ был открыт в селе Ясное на окраине Докучаевска. Уточняется, что съемочная группа готовила в этом месте репортаж.

"В ходе съемок мест повреждений журналисты попали под обстрел, который велся с позиций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады по прямому указанию военного преступника Коростелева", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Народной милиции ДНР.

Как сообщается, журналисты укрылись от обстрела в подвале одного из зданий. Информации о пострадавших нет.