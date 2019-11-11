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11.11.2019 06:30
Рубрика: Экономика

Ространснадзор раскрыл число нелегалов на рынке пассажирских автоперевозок

Текст: Евгений Гайва
Ространснадзор в этом году провел масштабную кампанию по лицензированию всех пассажирских перевозок в стране и выдал 56 тысяч лицензий, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. Не менее половины перевозчиков работали на рынке без лицензии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы в этом году лицензировали все пассажирские перевозки, выдали 56 тысяч лицензий. На первое января этого года, то есть до проведения кампании по лицензированию, было всего 28 тысяч лицензий, остальные ездили без них. Это около 150 тысяч транспортных средств", - сказал Виктор Басаргин. То есть можно говорить, что на нелегальном рынке на 28 тысяч перевозчиков стало меньше, заметил он.

Фото: Антон Вергун / ТАСС
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По результатам лицензирования в реестр было внесено более 300 тысяч транспортных средств. "Причем не просто записали автобус, марку, какого года он выпуска, но и кто является собственником, кто - перевозчиком, какие маршруты обслуживает", - добавил Басаргин.

Как пояснил глава Ространснадзора, на транспортном рынке есть криминальный элемент, но большинство нелегалов с криминалом никак не связаны. К ним не применяли санкции, пока шло лицензирование. Наказывать будут за повторные нарушения правил. Установлены штрафы до 400 тысяч рублей либо конфискация транспортного средства.

Полностью интервью руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс Ространснадзор
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