Рубль в начале торгов слабеет в ожидании важной статистики

На валютных торгах в понедельник утром курс доллара поднялся на 15 копеек и составил 63,95 рубля, евро подорожал на 19 копеек - до 70,52 рубля.

Цена на нефть марки Brent Стоимость снизилась на 1 процент и составила 61,88 доллара за баррель.

Но ситуация с движением рубля может сегодня немного измениться. "Так как для российских инвесторов понедельник важный день - публикуется оценка торгового баланса за сентябрь и ВВП за третий квартал. Ожидается, что рост ВВП России может подскочить до 1,4-1,6% в годовом выражении, а торговый баланс увеличился на 2 миллиарда долларов, до 14 миллиардов долларов", - рассказал "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

По словам эксперта, хорошая статистика окажет умеренную поддержку рублю, в целом макростатистика обычно слабо влияет на ход торгов. В понедельник не проводятся торги в паре с долларом с расчетами TODAY, поэтому активность игроков будет меньше.

"Закрытие пары USD/RUB ожидаю в диапазоне 64-64,20, EUR/USD - в диапазоне 69,75-70", - прогнозирует Георгий Ващенко.

Так же он отмечает, что драйверы для укрепления рубля в краткосрочном плане иссякли. Снижение ставки отыграно, а возможность нового смягчения, вероятнее всего, откроется не ранее середины первого квартала 2020 года.

"Но и причин для резкого ослабления рубля в самое ближайшее время тоже не наблюдается, - отмечает эксперт. - Нефть торгуется вблизи 60 долларов за баррель, инфляция уже ниже таргета и инфляционные ожидания слабеют. На денежном рынке ситуация спокойная, внешние шоки отсутствуют. Волны оттока из облигаций, которая стала бы поводом для волны ослабления рубля, не предвидится".

Противодействовать ослаблению рубля будут и налоговые выплаты, основная масса которых приходится на вторую половину месяца.