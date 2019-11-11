Самой пьющей признана страна в Прибалтике

Литва стала страной с самым высоким потреблением алкоголя. Люди там в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце". Документ публикует РИА Новости.

Россия в списке оказалась на седьмом месте с показателем 11,1 литра. На этом же месте в рейтинге стоит Венгрия. К слову, начиная с 2007 года люди в России стали пить существенно меньше.

После Литвы в списке пьющих стран расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). После них идут Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра). Жители Латвии и Ирланди в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.

Замыкают десятку Германия (10,8 литра), Португалия (10,7 литра) и Польша (10,6 литра).