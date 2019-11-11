Самолет южнокорейской Asiana совершил экстренную посадку в Маниле

Самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, следовавший из Инчхона в Сингапур, вынужден был прервать полет и совершить экстренную посадку в аэропорту столицы Филиппин из-за проблем с двигателем. В ходе инцидента никто из 310 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как сообщила корейская газета "Чунан Ильбо" инцидент случился в субботу 9 ноября. Самолет A350 производства концерна Airbus и принадлежащий компании Asiana Airlines примерно в 16.20 по местному времени вылетел из международного аэропорта Инчхона в Сингапур. На борту было 310 пассажиров и членов экипажа. Однако через несколько часов полета сработал датчик фиксации неполадок в одном из двигателей. В результате было принято решение произвести посадку в ближайшем подходящем аэропорту, коим оказался аэропорт Манилы. Лайнер приземлился в Маниле через 3 часа 50 минут после вылета из Инчхона, никто не пострадал.

Asiana Airlines направила на Филиппины запасной борт, который в итоге доставил пассажиров в Сингапур. Общее время задержки по сравнению с плановым прибытием составило 18 часов.

В настоящий момент идет расследование точных причин неполадок. По предварительным данным, проблема была в системе подачи топлива в двигатель.