Накануне в Финляндии завершился первый этап хоккейного Евротура - Кубок Карьяла.

В заключительном поединке сборная Финляндии обыграла команду Швеции с футбольным счетом - 2:1.

Хоккеисты команды "Суоми" открыли счет уже на четвертой минуте усилиями Микко Лехтонен.

Во втором периоде Миро Аалтонен увеличил преимущество хозяев этапа, а шведов хватило лишь на гол престижа - шайбу забросил Олле Альсинг.

По итогам трех матчей Финляндия с семью очками заняла вторую позицию, уступив первенство чехам. В свою очередь, сборная России с двумя баллами расположилась на третьем месте, обойдя шведов.

Наши в первом матче в упорной борьбе уступили финнам - 3:4, затем в серии буллитов были сильнее шведов - 5:4, ну а завершили турнир в Хельсинки, проиграв с "сухим" счетом чехам - 0:3.

Подводя итоги Кубка Карьяла, главный тренер сборной России Алексей Кудашов сообщил журналистам, что ему и помощникам предстоит серьезная работа:

- Начну с того, что матч против Чехии меня очень разочаровал. До первой ошибки мы более-менее играли, было и движение, и моменты. Потом остановилось, перестали агрессивно играть. Большинство полностью у нас выпало. Здесь другой уровень, гораздо сложнее, чем в клубах. Как бы я мог подвести итоги турнира? Есть положительные и отрицательные моменты. Мы отсматривали всех кандидатов, игроки набирались международного опыта и поняли, на какие моменты нужно обращать внимание. Кто-то порадовал, кто-то выпадал.

Напомним, что второй этап Евротура - Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Москве на Арене ЦСКА.