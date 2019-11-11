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11.11.2019 21:36
Рубрика: Спорт

Реванш отложим до декабря

Чехи выиграли первый этап хоккейного Евротура
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Накануне в Финляндии завершился первый этап хоккейного Евротура - Кубок Карьяла.

В заключительном поединке сборная Финляндии обыграла команду Швеции с футбольным счетом - 2:1.

Хоккеисты команды "Суоми" открыли счет уже на четвертой минуте усилиями Микко Лехтонен.

Во втором периоде Миро Аалтонен увеличил преимущество хозяев этапа, а шведов хватило лишь на гол престижа - шайбу забросил Олле Альсинг.

Фото: РИА Новости
России завершила выступление на этапе Евротура поражением от чехов

По итогам трех матчей Финляндия с семью очками заняла вторую позицию, уступив первенство чехам. В свою очередь, сборная России с двумя баллами расположилась на третьем месте, обойдя шведов.

Наши в первом матче в упорной борьбе уступили финнам - 3:4, затем в серии буллитов были сильнее шведов - 5:4, ну а завершили турнир в Хельсинки, проиграв с "сухим" счетом чехам - 0:3.

Подводя итоги Кубка Карьяла, главный тренер сборной России Алексей Кудашов сообщил журналистам, что ему и помощникам предстоит серьезная работа:

- Начну с того, что матч против Чехии меня очень разочаровал. До первой ошибки мы более-менее играли, было и движение, и моменты. Потом остановилось, перестали агрессивно играть. Большинство полностью у нас выпало. Здесь другой уровень, гораздо сложнее, чем в клубах. Как бы я мог подвести итоги турнира? Есть положительные и отрицательные моменты. Мы отсматривали всех кандидатов, игроки набирались международного опыта и поняли, на какие моменты нужно обращать внимание. Кто-то порадовал, кто-то выпадал.

Напомним, что второй этап Евротура - Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Москве на Арене ЦСКА.

Спорт Хоккей Евротур
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