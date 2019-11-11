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11.11.2019 14:09
Рубрика: Спорт

Сборная России приступила к подготовке к матчам против Бельгии и Сан-Марино

Текст: Максим Домчев
Сборная России по футболу в Сочи начала подготовку к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
В составе сборной РФ на матчи отбора Евро-2020 произошла еще одна замена

В понедельник в Сочи сборная в полном составе начала сбор перед заключительными матчами отбора к Евро-2020. 16 ноября в Санкт-Петербурге россияне сыграют с Бельгией за первое место в группе, а 19 ноября команда Станислава Черчесова в гостях встретится с Сан-Марино.

В первый день сбора по ходу тренировки общую группу покинули Александр Головин и Магомед Оздоев.

"Обычное явление, на второй день после игры у кого-то что-то вылезает, поэтому мы индивидуально ко всем подходим. Остальные все в нормальном состоянии, сегодня тренировка легонькая, завтра посмотрим, у кого как обстоят дела", - передает ТАСС слова Черчесова.

Главный тренер сборной России пока не готов оценивать шансы команды в матче против Бельгии. По словам Черчесова, для оценки сначала нужно подготовиться к матчу, а уже потом думать о шансах.

"Мы играем дома, против сильного соперника. Главное - правильно подготовиться", - сказал он.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Также Станислав Черчесов отметил качество газона на стадионе имени Метревели, где и проведет свои тренировки команда.

"Поле подготовили на топ-уровне, мы очень благодарны организаторам", - отметил он.

По словам наставник россиян, он доволен, как воспринял критику в свой адрес полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Изначально, он не попал в число вызванных на сбор, из-за того, что "не смог проявить свои лучшие качества в матчах за клуб". В воскресенье армеец получил вызов в команду. Он завил, что критика со стороны главного тренера стала для него тревожным звонком.

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