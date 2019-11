Scorpions завершили тур по России

Все ждали, что Scorpions вернутся. В этом десятилетии они успели дать три прощальных мировых турне и даже нашли себе новые места работы. Солист Клаус Майне основал теннисную школу в Нью-Йорке, гитарист Рудольф Шенкер стал саунд-продюсером своей студии в родном Ганновере, а поющий татуированный барабанщик и гитарист Джеймс Коттак вместе с любимой женщиной сосредоточился на собственном глэм-проекте Kottak. Но потом им предложили записать свои хиты в акустике для MTV, потом "скорпы" разыскали в студиях свои неизданные треки, дописали несколько кавер-версий чужих хитов (даже группы T.Rex)... И вот сами не заметили, как вернулись...

Теперь Scorpions снова на сцене и вновь собирают стадионы. А их тур продолжается уже третий год подряд - от Латинской Америки и США, Канады до Европы и Азии. С тем размахом, какой был у группы в золотые для них 80-90-е. И теперь скорпы снова добрались и до нас. Спели в Екатеринбурге, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже. Как и в других странах, - на аренах, вмещающих больше десяти тысяч зрителей.

За эти годы (а Scorpions были образованы в конце 1960-х) появилось множество новых и ярких, креативных и стильных групп, пока сами они, по сути, жили вне трендов, "своем времени". Ведь только на одном альбоме - Humanity. Hour 1 они решились на актуальный саунд - ударные с "картонным" звуком, массу электроники, компьютерных тембров и эпизодически перегруженные гитары (все это было ведущим трендом тяжелой музыки 2007 года)... Да и их солиста Клауса Майне никто не назовет красавчиком, а в поп и рок-музыке есть неминуемое правило: фронтмен должен нравиться женщинам!

Многие представительницы прекрасного пола как раз и ходят на концерты, вначале влюбляясь в певцов, а потом и в музыку... Но, кажется, что и эти правила шоу-бизнеса для Scorpions не действуют: на их концертах всегда было много женщин, даже бабушек и внучек (хотя на два часа шоу всем становилось по 18)!

Чем же берут Scorpions?! Зажигательными мелодиями, умением писать хиты с хуковыми припевами, консерватизмом и даром оставаться примером стабильности в мире музыки и моды, да и в целом - в нашей повседневной жизни. Их никогда не заносило в крайности: они не бывали жесткими, избыточно экспериментальными или приторными. Ну, и для пущей востребованности (в отличие от большинства рок-групп) они всегда включали в каждый альбом одну-две баллады, трогающих души влюбленных или только что расставшимися с кем-то людей (а таких среди нас, наверное, 95 процентов?!). То есть это всегда была такая массовая музыка для любых форматов и возрастов.

Такой вот секрет успеха, который срабатывал и в 1978 году, и 2019-м...

Или, может, мир просто вновь очень захотел стабильности?

Клаус Майне рассказал, что в 2020 группа выпустит новый альбом

Вот и потому тоже Scorpions решили пойти на рекорд - тур они завершат лишь в марте 2020 года в Сингапуре! Так долго не гастролировали даже лидеры всех нынешних мировых хит-парадов Тейлор Свифт и Эд Ширан. Значит, получается, что по Scorpions мир соскучился намного больше?!

Да, в этом туре они играют всем хорошо известные песни. Ни одной премьеры еще не прозвучало. Но за кулисами Майне рассказал, что в 2020 году группа выпустит новый диск, пока не раскрывая подробностей.

А уже в Москве группа дала тожественный обед в честь первого президента СССР Михаила Горбачева, и там Клаус заявил, что немцы, никогда не забудут человека, изменившего мир. И спел Wind Of Change - хит, ставший символом окончания "холодной войны".

Есть в ней и строчки про прогулки по Парку Горького. Обозревателю "РГ" хотелось узнать подробности. "Да, - подтвердил певец. - Все, о чем я пою, правда. Я и в самом деле долго бродил по Москве, вот так постепенно и сложились мелодия, стихи...". Кстати, с тех пор он практически не писал песен в одиночку. Может, стоит чаще приезжать к нам за новым вдохновением?

А затем музыканты встретились со своими поклонниками, которые подарили им торт (ну, а потом уже - и выточенные из дерева фигурки Шенкера и Майне). Поклонницы писали Майне записки, он их читал. Некоторые прятал за пазуху. На вопрос: "Зачем?" не ответил.

"Ветер перемен", конечно, прозвучал и на "ВТБ-Арене" в середине программы. А в коде были Blackout и Big City Nights. "На бис" - еще два хита из 1980-х Still Loving You и Rock You Like a Hurricane. Собственно, в программе прозвучала лишь одна относительно новая песня - Going Out With a Bang. Прозвучало и попурри из 70-х. Но остальные треки были из 1980-х и начала 1990-х. И снова переполненный зал пел, аплодировал, был счастлив. Клаусу Майне так все это нравилось, что он тоже взял в руки гитару, бросал в зал свои медиаторы. А после песни Still Loving You музыканты, кажется, уже могли открывать за сценой небольшой цветочный магазин...

Хорошо, что кое-что в этом мире не меняется и остается вечным...