Сеченовский университет получил международную аккредитацию

Образовательные программы Сеченовского университета получили международное признание. Это первый вуз в России, который прошел процедуру официального подтверждения соответствия стандартам Всемирной Федерации медицинского образования (World Federation for Medical Education, WFME). Что это значит?

Полученная в 2019 году аккредитация подтверждает, что обучение в Сеченовском университете соответствует не только стандартам качества высшего образования в Европе, но и стандарту базового додипломного медицинского образования.

Международная экспертная аккредитация образовательных программ позволит Сеченовскому университету активнее работать в области академической мобильности студентов и преподавателей, создавать совместные программы с зарубежными партнерами и, в целом, повысить престиж университета в России и мире, а также сделать вуз привлекательным для отечественных и зарубежных абитуриентов и работодателей.

Кроме того, выпускники Сеченовского университета, которые отучились на программах, прошедших аккредитацию, смогут получить признание профессиональной квалификации и принять участие в крупных и значимых международных проектах.

- Для нас это еще один шаг к повышению глобальной академической конкурентоспособности Сеченовского университета, - прокомментировал ректор вуза, академик РАН Петр Глыбочко. - Высокие аккредитационные результаты стали возможны благодаря внедрению лучших международных практик, высокому уровню квалификации наших преподавателей и развитой инфраструктуре Университета. Учебные, практические и вспомогательные базы вуза соответствуют, а иногда и превосходят европейские международные стандарты.