В канадском Монреале завершился второй этап Кубка мира по шорт-треку.

В финальном забеге на дистанции 1000 метров лучшим стал олимпийский чемпион Игр-2014 и бронзовый призер Игр-2018 Семен Елистратов.

Наш признанный мастер в финишном створе на мгновение смог обойти представителей сборной Южной Кореи - Пак Ин Ука и Пак Чи Вона.

Стоит добавить, что в Канаде Семен вместе со своими партнерами по сборной - Денисом Айрапетяном, Александром Шульгиновым и Павлом Ситниковым занял третье место в эстафетной гонке. При этом сборные Венгрии и Южной Кореи показали одинаковое время и поделили первое место.

Комментируя итоги этапа в Монреале, Елистратов в беседе с журналистами отметил отличный настрой и поделился секретами своего успеха:

- Могу сказать, что я ощущаю себя счастливым человеком. В большей степени после финиша на дистанции 1000 метров. Это была действительно хорошая гонка, чуть лучше, чем в эстафете. Я смог добиться успеха за счет более грамотной тактики. Надо быть где-то хитрее, расчетливей. Соперники оказались к этому не готовы и остались позади. Надеюсь, что к следующим этапам Кубка мира я смогу выступить не хуже. Приложу для этого все усилия.

По словам Семена Елистратова, победить представителей Южной Кореи ему помогла более грамотная тактика

Также стоит сказать про успех Екатерины Ефременковой, которая стала третьей на дистанции 1000 метров.

Первое место заняла китаянка Хань Юйтун. Второй финишировала стала канадка Кортни Саро.

Можно вспомнить, что ранее сборная России по шорт-треку на первом этапе Кубка мира, который проходил в американском Солт-Лейк-Сити завоевала шесть наград, из которых три награды были золотыми.

Елистратов тогда стал первым на дистанции 1500 метров. Также российская сборная выиграла две эстафеты - смешанную (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Даниил Ейбог, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Павел Ситников) и мужскую (Семен Елистратов, Виктор Ан, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог, Павел Ситников, Денис Айрапетян).

На этап в Канаду Виктор Ан не поехал, но сообщил журналистам, что планирует показать себя на оставшихся стартах, а также решить вопрос об участии в Играх-2022 в Пекине.

"Просто посмотрю на этот сезон, а дальше будет видно, стоит ли мне думать про Олимпиаду или нет", - приводит слова Ана пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Следующий этап Кубка планеты пройдет в Японии с 29 ноября по 1 декабря.

Затем мастера шорт-трека отправятся в Китай (6-8 декабря), пятый этап запланирован с 7 по 9 февраля 2020 года в Германии, ну а финиширует сезон 14-16 февраля забегами в голландском Дордрехте.

Тем временем

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников получил травму голеностопа и пропустит первые два этапа Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза конькобежцев России.

"Павел Кулижников получил повреждение голеностопа на тренировке в Коломне. Планируется, что он сможет вернуться к тренировкам через две недели", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первый этап Кубка мира пройдет в Минске 15-17 ноября, второй - в Томашуве-Мазовецком (22-24 ноября).