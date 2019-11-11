Синоптики объяснили частые погодные аномалии зимой

Летом температурных аномалий бывает меньше, чем зимой, пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, летом температурный фон помогает поддерживать солнце. И даже если проникают холодные массы, они все равно прогреваются. А если температура отклоняется от нормы на 10 и более градусов, то это уже экстремальные события. В последний раз в средней полосе России это случилось в 2010 году, когда 52 дня в июле и августе в центральных регионах стояла 30-градусная жара.

Зимой солнца в средней полосе практически нет, поэтому любое отклонение от нормы - это уже аномалия в той или иной степени. Так, в этом году практически вся осень в центре России - аномалия. Из-за блокирующих теплых антициклонов и атлантических циклонов в ноябре погода в Москве превышает норму в отдельные дни на 8-10 градусов.

Особенно заметно потепление зимой. За те же 30 лет средняя январская температура в Москве выросла на 2 градуса.