Синоптики объяснили частые погодные аномалии зимой

Новости

Роналду покинул стадион до окончания матча против "Милана" 13:18
Скворцова назвала самый эффективный способ борьбы с гриппом 13:15
В московском метро пассажир погиб под поездом 13:15
Найдена записка погибшей в Москве женщины 13:14
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 13:06
В Минздраве назвали самый пьющий регион России 13:00
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины 13:00
В Екатеринбурге обсудят тонкости создания НОЦ 12:59
В Тюмени из подпольного цеха изъяли водку и коньяк на 35 млн рублей 12:55
Союзные парламентарии будут наблюдать за выборами в Беларуси 12:53
Защита доцента СПбГУ попросит отпустить его под домашний арест 12:49
Собянин: В Москве будут производить низкопольные трамваи 12:43
Тела пропавших под Новосибирском охотников обнаружил беспилотник 12:40
Путин возмутился воровством на космодроме Восточный 12:38
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу 12:32
Путин сделал прививку от гриппа 12:28
В горах Крыма упал парапланерист 12:22
Под Брянском загорелся локомотив поезда Москва - Киев 12:20
В Карелии на автодороге перевернулся бензовоз 12:18
Аэропорт Бельбек примет первых пассажиров в 2021 году 12:13
В Петербурге возобновили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ 12:12
Названы лучшие города России для жизни с детьми 12:11
Опрос: 66% россиян говорят "да" онлайн-голосованию на выборах 12:07
В Петербурге после отравлений приостановили работу столовой в "Ленте" 11:59
Головин включен в сборную тура по версии L’Equipe 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 11:49
Рубрика: Общество

Синоптики объяснили частые погодные аномалии зимой

Текст: Ольга Игнатова

Летом температурных аномалий бывает меньше, чем зимой, пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, летом температурный фон помогает поддерживать солнце. И даже если проникают холодные массы, они все равно прогреваются. А если температура отклоняется от нормы на 10 и более градусов, то это уже экстремальные события. В последний раз в средней полосе России это случилось в 2010 году, когда 52 дня в июле и августе в центральных регионах стояла 30-градусная жара.

Фото: Болот Бочкарев / РИА Новости
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов

Зимой солнца в средней полосе практически нет, поэтому любое отклонение от нормы - это уже аномалия в той или иной степени. Так, в этом году практически вся осень в центре России - аномалия. Из-за блокирующих теплых антициклонов и атлантических циклонов в ноябре погода в Москве превышает норму в отдельные дни на 8-10 градусов.

Особенно заметно потепление зимой. За те же 30 лет средняя январская температура в Москве выросла на 2 градуса.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин возмутился воровством на космодроме Восточный
Минтруд расширит программу обучения женщин
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь