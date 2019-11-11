Эта фотография была сделана 9 мая 1945 года. А через сорок лет разлетелась по всей стране на праздничной открытке. Полуторамиллионным тиражом! Семен Иванович Усачев в одночасье стал знаменитым. И только тогда с изумлением узнал, что сфотографировал его в тот день Анатолий Павлович Морозов, корреспондент газеты "Фронтовая иллюстрация"...

В майском номере журнала "Родина" Семен Иванович вспоминал историю своего исторического автографа:

Красноармеец Семен Усачев ставит автограф на стене поверженного рейхстага. Фото: РИА Новости

- Кто-то сунул мне в руку мел. Но я ведь роста невысокого, вот и попросил водителя "студебеккера" подъехать задом к стене. А сам встал на цыпочки на краешек борта и написал "9.5.1945. Усачев" - первое, что в голову пришло. Да и много не распишешься, автомат тяжелый за спиной очень мешал. А уже вечером, когда уезжали обратно в расположение дивизии, увидел над куполом рейхстага наше Красное знамя. Победа!

Он шел к ней долго. Начал воевать в Крыму (Сивашский плацдарм, Турецкий вал, Симферополь, штурм Сапун-горы, освобождение Севастополя). Потом освобождал белорусские Гомель, Бобруйск, Барановичи, Слоним. В 1944-м вышел на государственную границу СССР. И дальше - без отдыха и остановок: Варшава, Восточная Пруссия, Кенигсберг, Гдыня, Одер...

Прощаясь с корреспондентом, Семен Иванович улыбнулся: "Вы же напечатаете это прежде, чем меня не станет?". И пригласил в гости на День Победы: "Хотя бы еще один май!"

9 мая 2019 года наш корреспондент Мария Руденко привезла в Славянск свежий, с пылу с жару журнал. И вручила его человеку с обложки.

В понедельник его не стало. Светлая память.