Скворцова: Министры могут сделать прививки от гриппа в Доме правительства

Все члены кабмина смогу поставить прививки от гриппа в медпункте в Доме правительства. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, отметив, что для этих целей ежегодно приобретается необходимое количество вакцины отечественного производства.

"У нас есть медицинский пункт в правительстве и на протяжении последних лет пяти мы с расчетом на определенное количество людей завозили вакцину, - цитирует ТАСС слова министра здравоохранения. - То же самое и в этом году".

При этом недостаточная активность членов кабмина при вакцинации, по мнению Скворцовой, связана с тем, что они "рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счет тех людей, которые привились, позволит им избежать гриппа". Сама глава Минздрава выступила против такой позиции.