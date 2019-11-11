Скворцова назвала самый эффективный способ борьбы с гриппом

За 13 лет в стране более чем в 13 раз сократилась заболеваемость гриппом. Об этом заявил президент на совещании с членами правительства в Кремле. Глава государства спросил министра здравоохранения, как идет вакцинация.

"Середина ноября, уже хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее, гриппозный сезон в стране уже наступает или наступил", - также заметил Владимир Путин.

"Действительно, за последние годы произошло снижение заболеваемости, потому что мы увеличили охват вакцинацией в 2,5 раза", - сообщила Вероника Скворцова. "Самый эффективный способ борьбы с гриппом - это профилактика методом вакцинации", - подчеркнула она.

Отечественные производители разработали вакцины в срок, они высокотехнологичные, безопасные, создают высокий иммунитет, пояснила министр.

Сейчас - межэпидемический период, заболеваемость многократно ниже, но к ближе к концу декабря ожидается повышение заболеваемости, но готовность в регионах полная, заверила Скворцова. "Все необходимые мероприятия, чтобы ситуация не вышла за пределы обычной, сезонной, все сделано, под контролем держим ситуацию", - заключила она.