СМИ: В 2020 году подорожает сотовая связь

В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов. Так компании компенсируют затраты на отмену роуминга внутри страны и исполнение "закона Яровой". Кроме того, абоненты все активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, опрошенного "Известиями", подорожание будет в пределах 10-12 процентов. Агентство Content Review, в свою очередь, прогнозирует рост уже вплоть до 25 процентов.

По данным опроса Telecom Daily, люди уже сейчас отмечают подорожание. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, расходы на связь увеличились на 10 процентов и более, заявили 74 процента опрошенных.

Это могло повлиять на то, что с начала года своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12 процентов планирует сделать это до конца года. Еще 18 процентов планируют подобрать более выгодные тарифы.