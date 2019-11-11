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Рубрика: Общество

Двоек.NET

Чем умнее папа, тем лучше учится ребенок
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Специалисты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС спросили российских родителей и учителей о том, интересно ли детям учиться в школе.

Выводы неутешительны: только четверть всех школьников действительно заинтересованы в учебе. Большинству детей, как считают мамы и папы, нужна дополнительная мотивация. В частности, 30,9% родителей убеждены, что необходимо изменить содержание образовательных программ, сделать их более увлекательными. Еще 26,4% рассчитывают на более широкое использование на уроках информационных технологий. А 25% - что нужно дать возможность детям самим выбирать предметы для углубленного изучения.

Фото: REUTERS
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- Если среди родителей первоклассников 46,4% полностью довольны учебной программой, то среди родителей пятиклассников их уже 39,1%, - приводят цифры ученые. - Сильнее всего проблемы ощущаются с 6-го по 9-й класс. Именно здесь больше всего родителей (около 13%) отмечают, что их вообще не устраивают учебные программы.

Что интересно, большинство педагогов (73,6%) тоже считают, что содержание образовательных программ нужно менять.

В исследовании приняли участие 2247 учителей и 2220 родителей из Псковской, Самарской и Ярославской областей. В процессе опроса социологи обнаружили любопытную закономерность.

- На интерес детей к учебе влияет достаток семьи и образование родителей. Чем выше уровень образования отца, тем выше заинтересованность ребенка в обучении. Образование матери почему-то не оказывает аналогичного влияния на мотивацию детей, - говорят специалисты. - При этом доля родителей, считающих, что их ребенок заинтересован учебой, существенно сокращается по мере перехода ученика из класса в класс. Если среди родителей первоклассников 45,9% семей отмечали интерес детей к учебе, то среди родителей восьмиклассников их доля сократилась до 15,1%. В 9-11-х классах мотивация ребят снова растет: им необходимо готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Общество Образование Общество Соцсфера Социология
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