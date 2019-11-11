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11.11.2019 20:15
Рубрика: Экономика

Прут пруди

Композитная арматура не конкурент стальной в капстроительстве
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 254(8012)
Нынешним летом на внутреннем рынке стальной арматуры появился новый игрок - завод "Тула-Сталь". Это первый в истории современной России проект по производству качественного сортового проката из конвертерной стали.
Активная модернизация магистральной инфраструктуры может подстегнуть рост рынка сортового проката. Фото: Сергей Михеев Активная модернизация магистральной инфраструктуры может подстегнуть рост рынка сортового проката. Фото: Сергей Михеев
Активная модернизация магистральной инфраструктуры может подстегнуть рост рынка сортового проката. Фото: Сергей Михеев

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, продукция завода нацелена на потребителей строительного и машиностроительного секторов, а также метизной промышленности. С выходом на проектную мощность "Тула-Сталь" ежегодно сможет выпускать около 1,8 миллиона тонн проката, в том числе арматуру, уголки, швеллеры, двутавровые балки и др.

Примечательно, что первой продукцией предприятия стала именно стальная арматура. По мнению специалистов портала "Металл Эксперт", "Тула-Сталь" спустя некоторое время внесет существенный вклад в рост предложения арматуры в Центральном и Южном федеральных округах - крупнейшим потребляющим регионам сортового проката в России.

Фото: iStock
Потенциал для роста стального строительства в России недооценен

Что же касается страны в целом, то здесь, считают в "Металл Эксперте", вряд ли можно ожидать серьезного роста рынка, поскольку стагнирует строительная отрасль. Так, объемы жилищного строительства падают, начиная с 2015 года. До прошлого года ситуацию спасало возведение спортивных объектов к футбольному чемпионату. Теперь - вся надежда на реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры: крупных стадионов нам, может быть, и хватает, а вот качественных дорог - нет. А на трассах любой категории есть искусственные сооружения, "тело" которых содержит арматуру.

Мы намеренно сейчас написали арматуру, а не стальную арматуру: некоторые эксперты полагают, что со временем на смену металлу придут композитные материалы. Использование последних поощряется и считается "хорошим тоном", поводом для гордости, как это случилось с самолетом МС-21 (у него крылья и некоторые другие элементы сделаны из композитов). До композитных гвоздей мы еще не дошли, но вот композитная арматура уже заявляет о себе. Сможет ли она когда-нибудь полностью вытеснить стальную с рынка стройматериалов? Такой вопрос мы задали представителю компании ЕВРАЗ.

В ассоциации "Русская Сталь" считают, что с принятием нового межгосударственного стандарта некачественной арматуре поставлен надежный заслон

"Композитная арматура, по различным оценкам, занимает сейчас около трех процентов рынка, в среднесрочной перспективе может занять около 10 процентов, - ответили "РГ" в холдинге. - Так что вытеснить стальную арматуру с рынка она не может. Если говорить о стеклопластиковой арматуре (самый распространенный вид композитной арматуры), то при наличии некоторых преимуществ она, тем не менее, не является массовым продуктом. Главный минус композитной арматуры - низкий модуль упругости. Она не пластичная и потому не может применяться в качестве основной несущей в конструкциях, поскольку пластичность, по сути, отвечает за безопасность конструкций. Если стальная арматура при избыточных нагрузках начнет прогибаться, то композитная - просто разорвется".

Поэтому композитная арматура точно не конкурент стальной в гражданском строительстве, в том числе жилищном. В тех объектах, которые регулируются СНиП и техрегламентом о безопасности зданий и сооружений, будет только металл, подчеркнули в ЕВРАЗе.

В мире около 80 процентов зданий строится из железобетона. В таких конструкциях сам бетон работает на сжатие, а арматура - на растяжение. При этом благодаря прочности стальной арматуры в конструкциях ее требуется относительно немного.

Фото: "НЦК"
Композитные материалы заменяют металл

Но все эти несомненные преимущества стальной арматуры будут работать, если продукция изготовлена качественно, а не тяп-ляп. До последнего времени на российском рынке обращалась в том числе и низкокачественная металлопродукция. Но с нынешнего года ей поставлен нормативный заслон. Как считают в ассоциации "Русская Сталь", с принятием нового межгосударственного стандарта ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций" строительный рынок будет в основном обеспечен качественной арматурой.

Этот ГОСТ мог бы вступить в силу на год раньше, но был подвергнут резкой критике со стороны участников рынка на форуме "Металл-Экспо 2017". Специалисты НИЦ "Строительство" и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина довели документ до ума, и на прошлогоднем форуме "Металл-Экспо" он был одобрен экспертами. Новые технические нормативы, уверены специалисты, помогут заказчикам, поставщикам и производителям разобраться в классе прочности, диаметре или области использования арматуры.

Тем временем

Стальная арматура в ближайшей перспективе останется самым массовым видом проката строительного назначения, сообщил "РГ" представитель холдинга "ЕВРАЗ". Ежегодно в России производится свыше 7 миллионов тонн арматуры. У нее высокий класс прочности (ЕВРАЗ производит арматуру прочностью до 1000 Мпа), высокая пластичность. ЕВРАЗ повышает классы прочности, осваивает винтовую и микролегированную арматуру (она имеет повышенные характеристики прочности, свариваемости, пластичности, коррозионной стойкости), рассматривает возможность производства криогенной арматуры.

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