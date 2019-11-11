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11.11.2019 21:52
Рубрика: Спорт

В Сочи не до отдыха

Сборная России продолжает подготовку к заключительным матчам квалификации чемпионата Европы
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Сборная России приступила к подготовке к двум заключительным матчам квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020. 16 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября наши на выезде встретятся с Сан-Марино.
Сочи встретил сборную России, приехавшую готовиться к игре с Бельгией, теплой и солнечной погодой. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Сочи встретил сборную России, приехавшую готовиться к игре с Бельгией, теплой и солнечной погодой. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи встретил сборную России, приехавшую готовиться к игре с Бельгией, теплой и солнечной погодой. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Напомним, россияне, как и сборная Бельгии, уже гарантировали себе путевку на Евро: теперь осталось определить, в каком порядке команды расположатся в турнирной таблице группы "I". Это важно, учитывая тот факт, что при жеребьевке финальной стадии турнира сборные, занявшие в своей группе первое место, окажутся в первой корзине.

К матчу с бельгийцами наши готовятся в Сочи. Туда сборная отправилась вечером 10 ноября, то есть сразу после окончания 16-го тура Российской премьер-лиги.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро-2020

- В Москве у нас пасмурно и дожди, а здесь солнце, - объяснил выбор места для тренировок Черчесов. - У нас четыре рабочих дня, был бы один - другое дело, там на первый день восстановились, на второй пробежались. А тут дня четыре, тем более матч с Бельгией - все дни надо использовать правильно. Погода благоприятствует, поле на высоком уровне.

С другой стороны, есть в Сочи и определенные соблазны. Но у наших футболистов достаточно сознательности, чтобы им противостоять.

- Я из Питера, солнца там не хватает, поэтому рад оказаться здесь. Хочется сходить на пляж, поесть шашлык. Но это уже после сезона, - рассказал к примеру зенитовец Далер Кузяев.

Тем временем состав российской национальной команды продолжает корректироваться. Причина, увы, банальна: травмы. Из-за них из обоймы выбыли полузащитник "Валенсии" Денис Черышев и Дмитрий Баринов из "Локомотива". Вместо них в сборную получили вызов игрок "Зенита" Александр Ерохин и хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов. Интересно, что комментируя изначальное отсутствие в заявке последнего, Станислав Черчесов подчеркивал: "Он не проявил себя на том сборе, в чемпионате сейчас тоже проявляет себя не до конца". Но, как видно, тренерскому штабу приходится подстраиваться под обстоятельства.

Уже в Сочи по ходу первой тренировки тревожно стало еще и за хавбека "Монако" Александра Головина. Он вышел на поле стадиона имени Метревели в числе 25 сборников, но практически сразу отправился в тренажерный зал, раздав по пути автографы многочисленным болельщикам. А вообще будет обидно, если вдруг Головин не сможет сыграть с бельгийцами: все-таки футболист нынче набрал отличную форму. И то, что его включили в символическую сборную 13-го тура французской Лиги 1, тому подтверждение. Кроме того, с физиотерапевтом занимался зенитовец Магомед Оздоев.

Официальный мяч Евро-2020 будет называться Uniforia

- Обычное явление, - прокомментировал ситуацию с игроками главный тренер сборной России. - У кого-то что-то на второй день после игры вылезает, поэтому у нас индивидуальный подход. Остальные были готовы провести тренировку, эти - нет. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра. У нас будет маленький тест, чтобы проверить, кто в каком состоянии не на словах, а уже на бумаге. По его итогам оценим кондиции ребят и будем приводить их к общему знаменателю.

А вот от ответа на вопрос о перспективах в ближайшем матче главный тренер сборной России предсказуемо ушел.

- Шансы на игру с Бельгией оценивать не будем, потому что нам надо подготовиться, оценить свои возможности, - заметил Станислав Саламович. - Мы играем дома против топ-команды и знаем, что они могут. Главное - правильно подготовиться.

В Сочи сборная России пробудет до четверга, вечером которого отправится в Питер.

Между тем

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом назвал состав на матчи с Россией и Кипром (19 ноября).

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал Мадрид"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матц Зельс ("Страсбур"), Хендрик ван Кромбрюгге ("Андерлехт");

Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Боята ("Герта"), Жезон Денайер ("Лион"), Элиас Коббаут ("Андерлехт"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Брэндон Мехеле ("Брюгге"), Томас Вермален ("Виссел Кобе");

Полузащитники: Янник Карраско ("Далянь Ифан"), Тимоти Кастань ("Аталанта"), Насер Шадли ("Андерлехт"), Торган Азар, Аксель Витцель (оба - "Боруссия" Дортмунд), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба - "Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге");

Нападающие: Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Эден Азар ("Реал Мадрид"), Максим Лестьенн ("Стандард"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Дивок Ориги ("Ливерпуль"), Леандро Троссард ("Брайтон"), Яри Версхарен ("Андерлехт").

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