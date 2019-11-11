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11.11.2019 21:02
Рубрика: В мире

Ошиблись курсом

Таможня Суоми вернет деньги бизнесу и туристам
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Таможня Финляндии вернет трехлетние переплаты таможенных пошлин из-за ошибки в конвертации валют. Речь идет о 11,5 миллиона евро.

Выяснилось, что таможня Суоми использовала неверные курсы валют, когда выполняла операции по растаможиванию товаров. Это длилось с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019-го. Неверные курсы использовали, в частности, при конвертации российских рублей, долларов США, шведских крон и юаней. Таможенники брали курс валют на сайте частного банка, а не Европейского центробанка, как требует закон.

Фото: iStock
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На ошибку обратил внимание один из клиентов. И это стало поводом для разбирательства, а потом и принятия нестандартного решения по возврату лишних денег. Всего насчитали 960 тысяч подобных случаев. Как прокомментировали в пресс-службе финского ведомства, в соответствии с законодательством ЕС таможня самостоятельно возмещает импортные пошлины в размере десяти евро и более. Если же сумма менее десяти евро, то деньги таможня вернет по личному требованию клиента. Как добавили в пресс-службе таможни Финляндии, здесь сожалеют о допущенной ошибке. После того как ее выявили, сразу же применили ставки, установленные Европейским ЦБ для таможенного оформления с 1 июля 2019 года или после этой даты. Все данные пересекающих границу на таможне есть.

Конечно, в первую очередь это касается юридических лиц. Взносы в зависимости от характера и направления перемещения делятся на три типа: ввозные - при импорте, вывозные - при экспорте и транзитные. Таможенная или импортная пошлина взимается по специальным правилам.

Но пошлины берут и с физических лиц. Утвержден перечень товаров, которые не относятся к товарам для личного пользования и подлежат обязательному декларированию. Среди них есть алкогольные напитки, сигареты и некоторые продукты питания, если их везут свыше нормы.

Три года финские таможенники при оформлении товаров применяли завышенные курсы валют

"За десять месяцев 2019 года границу в зоне деятельности Карельской таможни пересекли почти 135 тысяч грузовых автомобилей, 719, 3 тысячи легковых машин, около трех тысяч автобусов", - прокомментировал корреспонденту "Российской газете" Николай Фомин, сотрудник Карельской таможни по связям с общественностью. Поинтересовались мы и каким был за это время грузооборот товаров, которые перемещаются через границу. Оказалось, более пяти миллионов тонн. Всего оформлено более 28 тысяч деклараций на товары, из них на импорт - чуть больше трех тысяч.

Пока точно неизвестно, сколько средств должны вернуть россиянам. Если говорить о физических лицах, то через таможенные пункты Карелии только в нынешнем году въехали 671,5 тысячи человек. Что касается времени, которое потребуется на возврат денег, то директор финской таможни Ярмо Райккя считает, что процедуру не удастся завершить до следующего года. Слишком большое количество возвратов.

В мире Европа Финляндия
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