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11.11.2019 16:43
Рубрика: Общество

Тестирование федеральной цифровой платформы в образовании начнется 1 января

Текст: Ирина Ивойлова

С 1 января 2020 года в России начнется эксперимент по апробации Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Предполагается, что он продлится до 31 декабря 2022 года.

В апробации примут участие 13 регионов - Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Проект постановления об апробации сейчас обсуждается.

Для чего нужна такая платформа? Чтобы создать условия для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Где бы ни находился обучающийся, с помощью платформы он сможет освоить "образовательные программы в полном объеме независимо от места нахождения", сказано в проекте документа.

На платформе ученики смогут не только получить знания, но и проверить их. Будет возможность связи с родителями, обмена данными об обучающихся, чтобы избежать бумажной волокиты и дублирования, будут отлаживаться межведомственные механизмы взаимодействия.

Фото: iStock
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Важные вопросы сохранения и защиты личной информации, корректировки своего цифрового профиля, обновления или изменения сведений тоже станут задачей апробации платформы.

Понятно, что такие масштабные новшества потребуют изменений в законодательстве, эксперимент поможет найти "узкие места" и внести нужные поправки.

Общество Образование Реформа образования
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