Турция введет в аэропортах приоритет для пассажиров с детьми

Власти Турции решили закрепить приоритетное обслуживание в государственных аэропортах пассажиров с маленькими детьми, а также беременных женщин и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Эти пассажиры смогут быстрее сдавать багаж, оформлять посадочные талоны, проходить паспортный контроль и выходить на посадку, поясняют в Ассоциации туроператоров России. В абсолютном большинстве стран эти вопросы регулируют авиакомпании и аэропорты, единый порядок приоритетного обслуживания отсутствует.

"В России уже действует национальный стандарт доступной среды для маломобильных групп населения. К ним относятся не только инвалиды-колясочники, но и люди пожилого возраста, беременные женщины, граждане с малолетними детьми", - поясняет профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. Если бы этот ГОСТ применялся в полном объеме, в том числе в аэропортах, то указанные группы пассажиров тоже пользовались бы всегда приоритетом в обслуживании.

Иногда пассажиры с маленькими детьми стоят в изматывающих очередях, единых правил приоритета нет

"Российские авиакомпании имеют два периметра приоритетного обслуживания пассажиров. Первый - это бизнес-класс и участники различных программ лояльности. Второй - маломобильные граждане. Но фактически обеспечивается приоритет только для инвалидов-колясочников", - говорит замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук, эксперт авиационной отрасли Даниил Квон. Пройти без очереди пытаются те, кто посмелее, но другие пассажиры не всегда адекватно реагируют на это, добавляет директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.

Но вот в наземном общественном транспорте есть места для пассажиров с детьми, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов. Зарегулировать все невозможно, признает Тополева-Солдунова. Важно воспитывать общественное мнение.