Ученые рассказали, как искусственный интеллект изменит рынок труда

Новости

Астроном рассказал, как увидеть движение Меркурия по диску Солнца 17:38
Американцы назвали любимые фильмы, сериалы и актеров 2019 года 17:38
Найдены останки нового вида динозавров 17:33
В Кущевской вышла из комы бывшая жена члена ОПГ Цеповяза 17:33
Ушла из жизни нобелевский лауреат по литературе Элис Манро 17:32
Белорусский силач установил национальный рекорд в гиревом марафоне 17:29
У поезда Москва - Белгород на ходу оторвались вагоны 17:25
Британец поставил мировой рекорд, пробежав марафоны во всех странах мира 17:19
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ 17:17
Астраханка получила восемь лет колонии за сбор денег для террористов 17:13
На концерте Scorpions в Воронеже разбилась зрительница 17:10
Суд арестовал историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ 17:05
Глушаков решил отсудить у бывшей жены свыше 200 млн рублей 16:56
Путин проведет встречи с лидерами Бразилии, Индии и КНР 16:54
В Петербурге возбудили дело по факту отравления работников "Ленты" 16:53
В озере Имандра на Кольском полуострове утонули двое мужчин 16:52
Петербург возглавил список самых "умных" городов России 16:47
Тестирование федеральной цифровой платформы в образовании начнется 1 января 16:43
В ходе визита Си Цзиньпина в Грецию будет подписано 16 соглашений 16:43
В реке Петербурга нашли фрагменты тела аспирантки 16:42
В Крыму достроили магистральный трубопровод для ЧФ и селян 16:42
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник 16:01
Игрок НБА лишился миллиона долларов из-за конфет с каннабисом 16:00
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии 15:57
Резня в Забайкалье: Мужчина с ножом напал на свою семью 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
11.11.2019 16:21
Рубрика: Экономика

Ученые рассказали, как искусственный интеллект изменит рынок труда

Текст: Ирина Ивойлова
Какие профессии нужны будут через 5-10 лет? Из каких сфер роботы вытеснят человека быстрее всего? Сколько сотрудников уже сегодня работают на фрилансе?
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По данным ученых РАНХиГС, в России лишь 2 процента рабочих мест могут быть полностью автоматизированы, но внутри профессий процент автоматизации будет гораздо выше - почти до 30. Простой пример: в одной из крупных торговых сетей кассиры уже не принимают у покупателей оплату, а только пробивают товар. Плату принимает автомат. В других сетях часть кассиров заменили автоматами по приему безнала. Роботы, безусловно, облегчают нашу жизнь, но есть и риски безработицы.

Кто может пострадать в первую очередь? Люди, которые заняты рутинным трудом.

- Все профессии делятся на три группы по типу задач. Первая - интеллектуальный креатив, это разработчики программного обеспечения, инженеры, ученые, коучи, психологи, психотерапевты... Вторая - профессии, которые требуют физической силы и умения общаться, например, сиделки, официанты. И третья группа - профессии, где выполняются рутинные операции. Вот третья группа - под угрозой. Зато растет спрос на когнитивные и социально-поведенческие навыки. Основной доход будет приносить креатив и сочетание разных типов навыков, - рассказал "РГ" научный сотрудник Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Виктор Ляшок.

Какие профессии считаются рутинными? Это, например, рабочие на конвейерном производстве на заводах. Снижается доля таких профессий, как операторы, сборщики, другие рабочие в промышленности, добыче полезных ресурсов и строительстве.

- Также это профессии в сфере обслуживания, бухгалтерского учета и аудита. В качестве примера профессии, на которую спрос только снижается - верстальщик печатных изданий (при этом растет спрос на веб-верстальщиков). На Западе практически исчезли мойщики машин, - рассказал "РГ" Виктор Ляшок.

Фото: iStock
Кто сможет получить новую профессию за счет государства

Хотите быть востребованным? Готовьтесь работать дистанционно. Это не только хорошее знание своей темы и компьютера. Это готовность работать днем, вечером и даже ночью. Если вы живете во Владивостоке, а срочное задание получили от работодателя из Москвы, придется поторопиться, даже если у вас на дворе ночь.

По данным РАНХиГС, 2 процента опрошенных признались, что фриланс - это их основная работа. Но для большинства удаленка все же пока подработка. Вот свежие заказы с биржи фриланса: "дизайн календаря - 5 тысяч рублей", "дизайн главной страницы портала для психологов - 30 тысяч", "разработка логотипа - ценника для пивной компании - 7 тысяч рублей".

Новому поколению предстоит искать себя в условиях так называемой четвертой промышленной революции, когда технологии внедряются не только в общество, но и в тело человека. Это редактирование генома, новые формы машинного интеллекта, новые подходы к управлению, включая криптографию и блокчейн (технологию, когда информация хранится у всех пользователей сразу и добавляется последовательно блоками). Поэтому многие профессии у современной молодежи будут связаны с интернет-технологиями. И образование должно стать непрерывным. Кто, как и чему будет учить тех, кому от 25 до 50?

Есть предложение: центры занятости могли бы ввести систему грантов на образовательные курсы. Человек сам ищет образовательные курсы, а служба занятости их оплачивает. Именно эту модель сейчас предлагают ученые.

Экономика Работа Занятость Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили шансы провести саммит в нормандском формате до конца года
Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров
Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный
ФАС не увидела оснований для роста цен на сотовую связь
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза