Ушла из жизни нобелевский лауреат по литературе Элис Манро

Нобелевский лауреат по литературе 2013 года и обладательница Международной Букеровской премии канадская писательница Элис Манро скончалась в возрасте 88 лет. Об этом в официальном аккаунте в Twitter сообщает издательский дом McClelland & Stewart.

"Шейла Манро официально подтверждает новости о кончине ее матери Элис Манро. Вскоре мы опубликуем официальное заявление", - говорится в сообщении.

Элис Манро считается мастером коротких рассказов, как Оскар Уайльд в Великобритании или Антон Чехов в России. Сама она восхищалась писательницами американского Юга - Фланнери О'Коннор, Карсон Маккаллерс и Юдорой Уэлти. Наиболее известные последние сборники писательницы: "Дороже самой жизни", "Беглянка", "Слишком много счастья". В 2013 году она стала первой канадской писательницей, кто удостоился Нобелевской премии по литературе. Награду Манро вручили как мастеру современного рассказа.