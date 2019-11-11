В ЦБ рассказали об опасности системы быстрых платежей

ЦБ предупредил кредитные организации о вероятности использования преступниками сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для получения информации о клиентах. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова в письме, предназначенном для банков.

Как уточняется, с помощью запроса через СБП номера мобильного телефона можно узнать имя, отчество и первую букву фамилии, а также банк, клиентом которого является интересуемый человек.

Похитить деньги с помощью одних только таких данных сложно, но мошенники могут прибегнуть к "социальной инженерии" - позвонить человеку, назвать его имя, втереться в доверие и попытаться вытянуть все остальные банковские данные.

В документе указано также, что дочерняя ЦБ Национальная система платежных карт (НСПК, операционно-клиринговый центр СБП), в свою очередь, сама ведет проверку операций и блокирует номера телефонов, замеченных в подозрительных действиях.