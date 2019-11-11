В ФРГ выросло число бездомных

Новости

В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали 4 человека 23:47
МИД осудил заявления британских СМИ из-за смерти основателя движения "Белые каски" 22:46
Клинцевич объяснил причины поставок оружия из США на Украину 22:37
Угрожавшие судье Мосгорсуда пользователи Сети задержаны 22:33
Помпео: Цель поставок оружия США на Украину - "борьба с русскими" 21:49
В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы 21:28
АвтоВАЗ рассказал, на каких машинах оставит автоматизированную трансмиссию 21:14
Рада перенесла обсуждение законопроекта о продаже земли 20:51
Видео: SpaceX вывела на орбиту 60 спутников связи 20:41
Лукашенко возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене 20:38
В Дании "отметили" годовщину печально известной "Хрустальной ночи" 20:36
На юге Петербурга автобус насмерть сбил прохожего 20:30
Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование на Украине 20:22
Химики научились превращать жидкие радиоактивные отходы в керамику 20:22
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки 20:02
Стали известны подробности прорыва сетей на заводе "Балтика" 19:47
Плюс 50 тысяч рублей. Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором 19:45
"Мосфильм" опубликовал снимки из архива личного фотографа Гитлера 19:30
Руководитель Национальной полиции Боливии покинул свой пост 19:25
Путин и Си Цзиньпин запустят "Силу Сибири" в декабре 19:23
Опрос: Растет число украинцев, негативно оценивающих изменения в стране 19:10
АвтоВАЗ начнет раздавать автомобили Lada 19:02
Премьер Антигуа и Барбуда потребовал от Гарварда компенсации за рабство 18:58
В Петербурге два человека пострадали при прорыве трубы на пивзаводе 18:54
Журналист Шварев заочно арестован по делу о вымогательстве 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
11.11.2019 22:50
Рубрика: В мире

Жилье - картонная коробка

В ФРГ выросло число бездомных
Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Столичный выпуск № 254(8012)
В преддверии зимы немецкая Федеральная ассоциация помощи бездомным забила тревогу - в стране заметно увеличилось число тех, у кого нет постоянной крыши над головой. По последним данным, таких 678 тысяч, что на 38 тысяч больше, чем годом ранее. Из них 41 тысяча бедняков практически живут на улице, пишет газета Berliner Morgenpost.

"По сравнению с предыдущим годом рост числа бездомных составил 4,2 процента", - говорит управляющая ассоциацией Верена Розенке. Значительная часть прироста это мигранты, которые ожидают вид на жительство. Так, если среди коренных немцев число бездомных увеличилось только на 1,2 процента, то среди мигрантов их стало больше на 6 процентов.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Как жертвы залоговых займов пополняют ряды бездомных

Специалист привела статистику: 8 процентов всех бездомных - несовершеннолетние подростки. В группу риска входят одинокие родители и молодые люди. Кроме того, растет число "бомжей" среди людей старшего поколения. Граждане с низкими доходами нередко попадают в долговую яму и, в конце концов, могут лишиться крыши над головой. В итоге многие ютятся в картонных коробках в парках или у входов в магазины.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе и ситуацию в Ливии
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров
Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи
Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный