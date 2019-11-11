В ФРГ выросло число бездомных

В преддверии зимы немецкая Федеральная ассоциация помощи бездомным забила тревогу - в стране заметно увеличилось число тех, у кого нет постоянной крыши над головой. По последним данным, таких 678 тысяч, что на 38 тысяч больше, чем годом ранее. Из них 41 тысяча бедняков практически живут на улице, пишет газета Berliner Morgenpost.

"По сравнению с предыдущим годом рост числа бездомных составил 4,2 процента", - говорит управляющая ассоциацией Верена Розенке. Значительная часть прироста это мигранты, которые ожидают вид на жительство. Так, если среди коренных немцев число бездомных увеличилось только на 1,2 процента, то среди мигрантов их стало больше на 6 процентов.

Специалист привела статистику: 8 процентов всех бездомных - несовершеннолетние подростки. В группу риска входят одинокие родители и молодые люди. Кроме того, растет число "бомжей" среди людей старшего поколения. Граждане с низкими доходами нередко попадают в долговую яму и, в конце концов, могут лишиться крыши над головой. В итоге многие ютятся в картонных коробках в парках или у входов в магазины.