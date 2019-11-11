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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов

Текст: Ольга Игнатова
В центральных областях серьезных холодов пока не предвидится, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Болот Бочкарев / РИА Новости Фото: Болот Бочкарев / РИА Новости
Фото: Болот Бочкарев / РИА Новости

Неделя начинается с очень теплой погоды - в Москве в понедельник будет плюс 9-11 градусов. Это на 8-9 градусов выше климатической нормы. Возможен небольшой дождь. Но абсолютный рекорд для 11 ноября в Москве был зарегистрирован в 2010 году, когда столбики термометров поднялись до отметки в 14,5 градуса.

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С 12 ноября температура начнет постепенно понижаться, в течение суток в центральных областях будет плюс 3-8 градусов. Это на 5 градусов выше нормы. В середине недели ночная температура - 0-плюс 5, а дневная -плюс 3-8, что уже на 3-4 градуса выше нормы. Но все равно это высокие показатели для ноября - такая погода больше соответствует октябрьским значениям. Она продержится до конца рабочей недели, а в выходные дни может стать на пару градусов прохладнее. Ночью минус 1- плюс 4, днем - плюс 2-7 градусов.

Среднесуточная температура, таким образом, составит плюс 3-4 градуса, что свойственно второй половине октября, уточнила Паршина.

На северо-западе (в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях) днем плюс 1-6 градусов, во вторник- минус 1- плюс 4 градуса. На востоке (в Архангельской, Вологодской областях) температура уже днем отрицательная - в понедельник 0 - минус 5, дальше постепенное понижение температуры. Во вторник минус 3-8 градусов и минус 5-10 в среду.

В Коми настоящая зима: 11 ноября там днем минус 7-12 градусов, в районе Воркуты до минус 16 градусов.

В Поволжье первую половину недели без осадков. Днем преимущественно от 0 до минус 5, во вторник до плюс 6, а в среду на три градуса холоднее. Это севернее Казани. А южнее днем в понедельник плюс 2-7, во вторник плюс 3-8 градусов, но дальше немного прохладнее.

На юге без осадков. В Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях днем 8-13 градусов, а в Краснодарском крае и на Северном Кавказе плюс 15-20 градусов. Но в середине недели на 5 градусов похолодает. В Крыму очень тепло - плюс 20-26 градусов. И столько же в Туапсе и Сочи.

Фото: istock
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На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) днем и ночью минус 15-20, что ниже нормы. Местами небольшой снег. В середине недели потеплеет до минус 2-7 градусов. В Красноярском крае в понедельник ожидается резкое похолодание - ночью до минус 20-27 градусов. Днем будет минус 12-17 градусов.

Самой холодной точкой на карте России станет Якутия. 11 ноября ночью минус 23-28 градусов, днем минус 15-20. На западе и Колыме минус 16-21 ночью, днем минус 13-18 градусов. А вот на северо-западе Якутии ночью минус 41, днем минус 33-38 градусов.

На северо-западе региона расположено село Оленек. Это один из самых холодных в зимнее время населенных пунктов в Северном полушарии. Абсолютный минимум температуры в селе - минус 62,9 градуса. Такая температура там отмечалась в январе 1959 года. Самые холодные месяцы - январь (до минус 62,9 градуса), декабрь (до минус 61,8 градуса), февраль (до минус 59,6 градуса), ноябрь (до минус 56,6 градуса), март (до минус 55,6 градуса). Климатическая зима там продолжается более 8 месяцев, со второй декады сентября по вторую декаду мая. Снежный покров лежит 245 суток в году, его самая большая высота составляет 85 см. Но 19 июня 2014 года был отмечен месячный рекорд максимальной температуры для июня. Тогда воздух там прогрелся до плюс 34,5 градуса.

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