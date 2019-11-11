В ходе визита Си Цзиньпина в Грецию будет подписано 16 соглашений

В ходе проходящего в данный момент официального визита китайского лидера Си Цзиньпина в Грецию планируется подписать 16 межгосударственных соглашений, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

"Мой недавний визит в Шанхай и ваш приезд в Афины открывают новую эру в наших отношениях, - отметил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, встречая Си Цзиньпина в своей резиденции. - Греция признает Китай великой страной, и вы должны гордиться тем, чего достигли". Глава греческого правительства охарактеризовал Китай не только как великую державу, но и как страну, которая играет ведущую геостратегическую и экономическую роль в мире.

Премьер подчеркнул, что Греция и Китай могут получить большие стратегические преимущества от совместного сотрудничества. "У нас есть возможность обсудить весь спектр отношений, что отразится в подписании 16 соглашений", - заявил он.

"Через семьдесят лет после основания Китайской Народной Республики и через 40 лет после начала крупных реформ у нас есть все основания гордиться", - ответил на реплику Мицотакиса китайский лидер.

В общей сложности 16 межгосударственных соглашений запустят новый цикл модернизации порта Пирей китайской корпорацией COSCO, откроют китайский рынок для некоторых греческих агропродовольственных продуктов и укрепят и без того тесные китайско-греческие связи во многих областях.

Два китайских банка-колосса, Bank of China и ICBC, откроют в Афинах свои представительства. Благодаря еще двум соглашениям Греция начнет экспортировать в Китай шафран и киви. Расширяется и воздушное сообщение между двумя странами. Помимо Пекина Афины будут иметь прямые рейсы с Шанхаем, а количество маршрутов увеличится с 14 до 35.