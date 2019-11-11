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11.11.2019 16:48
Рубрика: Власть

В Кремле оценили шансы провести саммит в нормандском формате до конца года

Текст: Айсель Герейханова
Конкретные даты проведения саммита в нормандском формате пока не обсуждались, но идет активная подготовка на уровне помощников. Об этом на брифинге для журналистов рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"Пока рассматривается возможность проведения саммита самого по себе", - уточнил он. На вопрос, есть ли шанс, что саммит может пройти хотя бы в этом году, Ушаков ответил утвердительно и заметил, что на этом направлении наблюдаются определенные подвижки. "Все-таки подписана формула Штайнмайера, согласован проект итогового документа, проводится отвод сил и средств в пилотных районах", - рассказал он. Все это будет учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита. Ушаков также подчеркнул, что есть желание провести саммит в нормандском формате так, чтобы он дал новые позитивные результаты, "чтобы не заниматься исправлением тех, документов, которые раньше были согласованы".

Представитель Кремля также сообщил, что тема подготовки саммита может быть затронута в ходе предстоящего сегодня телефонного разговора российского президента и канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

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