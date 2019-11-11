В Кремле оценили шансы провести саммит в нормандском формате до конца года

"Пока рассматривается возможность проведения саммита самого по себе", - уточнил он. На вопрос, есть ли шанс, что саммит может пройти хотя бы в этом году, Ушаков ответил утвердительно и заметил, что на этом направлении наблюдаются определенные подвижки. "Все-таки подписана формула Штайнмайера, согласован проект итогового документа, проводится отвод сил и средств в пилотных районах", - рассказал он. Все это будет учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита. Ушаков также подчеркнул, что есть желание провести саммит в нормандском формате так, чтобы он дал новые позитивные результаты, "чтобы не заниматься исправлением тех, документов, которые раньше были согласованы".
Представитель Кремля также сообщил, что тема подготовки саммита может быть затронута в ходе предстоящего сегодня телефонного разговора российского президента и канцлера ФРГ Ангелой Меркель.