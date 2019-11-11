В Кремле оценили шансы провести саммит в нормандском формате до конца года

Конкретные даты проведения саммита в нормандском формате пока не обсуждались, но идет активная подготовка на уровне помощников. Об этом на брифинге для журналистов рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"Пока рассматривается возможность проведения саммита самого по себе", - уточнил он. На вопрос, есть ли шанс, что саммит может пройти хотя бы в этом году, Ушаков ответил утвердительно и заметил, что на этом направлении наблюдаются определенные подвижки. "Все-таки подписана формула Штайнмайера, согласован проект итогового документа, проводится отвод сил и средств в пилотных районах", - рассказал он. Все это будет учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита. Ушаков также подчеркнул, что есть желание провести саммит в нормандском формате так, чтобы он дал новые позитивные результаты, "чтобы не заниматься исправлением тех, документов, которые раньше были согласованы".

Представитель Кремля также сообщил, что тема подготовки саммита может быть затронута в ходе предстоящего сегодня телефонного разговора российского президента и канцлера ФРГ Ангелой Меркель.