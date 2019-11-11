В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

В Кремле надеются, что боливийцы сами определят свое будущее без вмешательства извне. Визит Владимира Путина в Бразилию на этой неделе пройдет по плану, а политическое убежище руководство Боливии не запрашивало.

На вопрос о том, согласен ли Кремль с заявлением МИД РФ о том, что события в Боливии развиваются по лекалам срежиссированного госпереворота, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "было бы неразумно ждать другую реакцию - это абсолютно консолидированная реакция российской стороны".

"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков. "Конечно, надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами без вмешательства каких-либо третьих стран", - сказал он.

На вопрос о том, повлияет ли ситуация на планы Владимира Путина приехать на этой неделе на саммит БРИКС в Бразилии, представитель Кремля сказал, что нет. "Поездка состоится в соответствии с подготовленной программой", - заверил он.

"Контактов ни с Моралесом (президент Боливии - прим. "РГ"), ни с его представителями не было, убежище никто не запрашивал", - также пояснил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.