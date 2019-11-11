Министерство юстиции России обобщило примеры, где лучше всего выстроена система местного самоуправления. То есть граждане активно решают проблемы двора и улицы, где сделать ремонт, где убрать грязь и тому подобное.

Как сообщают в ведомстве, в десятку лидеров среди городских образований и сельских поселений вошли муниципалитеты из Республики Башкортостан, Краснодарского и Ставропольского краев, Калужской области.

Вряд ли кому-то нравится ходить по темным разбитым улицам, смотреть из окон на грязные дворы, гулять с детьми на пустырях. Но как сделать, чтобы родной район стал комфортным? Здесь должны сойтись две вещи: с одной стороны, чтобы граждане проявляли активность. С другой, чтобы власть слышала глас народа.

Чтобы выявить и поддержать лучшие примеры, министерство юстиции ежегодно проводит Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика".

Как сообщил заместитель министра юстиции Сергей Быстревский, в этом году число заявок на конкурс заметно выросло.

"Всего по номинации Минюста России на региональный уровень муниципальными образованиями было подано более 700 заявок, - рассказал зам министра юстиции. - Востребованность конкурса открывает все больше достойных примеров развития местной демократии и обеспечения эффективной "обратной связи" органов местного самоуправления с жителями".

Например, в Заводоуковском городском округе Тюменской области сложилась хорошая практика, когда административные решения принимаются совместно с жителями. С начала прошлого года было организовано публичное обсуждение по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. В результате рейтингового голосования наибольшее число голосов было отдано за строительство плавательного бассейна с благоустройством прилегающей территории.

В некоторых регионах граждане создают уличные комитеты, чтобы заниматься благоустройством

Секрет успешных общественных слушаний в том, чтобы проводить их честно. Нередко власти грешат тем, что задумывают проекты не для людей, а ради каких-то своих интересов. В порядке вещей испортить парк, чтобы поставить магазин, закрыть кинотеатр, чтобы кто-то мог заработать, построив очередную уродливую многоэтажку, отель, бизнес-центр и тому подобное.

Лауреаты конкурса Минюста показывают обратный пример: как именно надо делать, чтобы создавать людям комфортную среду.

Так, в Ставрополе достигнут беспрецедентно высокий для городских муниципальных образований уровень повседневной гражданской активности - почти 93 процента населения активно участвует в осуществлении городского самоуправления.

Как рассказывают в Минюсте, вся территории города разделена между 33 органами территориального общественного самоуправления. До 32,6 процента собственных доходов бюджета города распределяется на проекты и инициативы с участием самоуправления.

В результате взаимодействия населения и администрации города благоустроено 12 дворовых территорий, созданы скверы, отремонтированы детские площадки и реконструировано дорожное покрытие в частном секторе.

Функционирует мобильное приложение "Ставрополь глазами горожан", где граждане размещают информацию о городе, выкладывают при необходимости фотографии. Обращения находятся на контроле у главы города Ставрополя.

В итоге граждан не ставят перед фактом, мол, мы снесем ваш любимый кинотеатр, а вы поволнуетесь и перестанете, зато сможете потом любоваться через забор на жизнь богатых людей. Наоборот, важные вопросы решаются сообща с местными жителями.

"Проведение конкурса дает свои результаты - многие конкурсанты ориентируются на примеры победителей прошлых лет, в этом им помогает Сборник лучших практик, который доступен на нескольких сайтах в сети "Интернет", - говорит Сергей Быстревский. - Территориальное общественное самоуправление стало не только важным институтом местной демократии, который объединяет, сплачивает людей для решения проблем своего двора, улицы, поселка или города, но и реально востребованным механизмом управления территорией".