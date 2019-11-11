В Минске пройдет концерт "Во славу общей Победы"

Ветераны Великой Отечественной войны, участники партизанского движения, защитники и жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей приглашены на концерт мастеров искусств Беларуси "Во славу общей Победы". Он состоится в ближайшую пятницу, 15 ноября, в Белом зале Храма-памятника в честь всех Святых и в память о жертвах, сообщили БЕЛТА в национальном культурном центре духовного Возрождения.

На торжественном вечере будут присутствовать руководители органов государственного правления республики, общественных организаций, дипломатических миссий, ветераны боевых действий на территориях других государств, главы религиозных конфессий в Беларуси, уточнили организаторы.

Концертная программа, по замыслу устроителей, состоится во время акции "Во славу общей Победы!", посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Она служит становлению исторической памяти и сохранению правды о Великой Отечественной войне", - уточняет агентство.

Организаторами концертной программы являются Белорусский культурный центр духовного Возрождения и приход в честь Всех Святых города Минска православной церкви.