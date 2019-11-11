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11.11.2019 22:15
Рубрика: В мире

Чужие среди своих

В Париже прошел марш против исламофобии
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Масштабный марш против исламофобии прошел на улицах Парижа, Марселя и Тулузы. Столичная акция собрала свыше 13,5 тысячи человек. Но, как пишет местная пресса, в глазах многих граждан и политиков шествие оказалось одним из самых противоречивых.

Толчком к акции послужил недавний инцидент в южном городе Байонна, где 84-летний француз Клод Синке перед городской мечетью выстрелил в двух прихожан.

Фото: iStock
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Как пишут местные СМИ, шествие раскололо надвое "левый" политический лагерь. Многие деятели, которые, казалось бы, выступают против всех форм дискриминации, вдруг отказались участвовать в акции. Одни объяснили свое отсутствие тем, что одним из самых активных участников марша стала "Группа против исламофобии во Франции", которую подозревают в близости к террористической организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Другие, как, например, партия "Непобежденной Франции", обрушились с критикой на понятие "исламофобия", назвав марш попыткой запретить критику религии и борьбой за "политический ислам". Хотя лидер партии Жан-Люк Меланшон вышел на марш. Остались в стороне и социалисты, которые обычно выступают против дискриминации мусульман.

В мире Европа Франция
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