В квартирах запретили оказывать гостиничные услуги

Жилые помещения по-прежнему разрешено использовать для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности при соблюдении прав и законных интересов других граждан.

А перечень запретов, где до сих пор акцент делался только на промышленных производствах, пополнился новыми положениями. В частности, не допускается размещение гостиниц и осуществление миссионерской деятельности, за исключением отдельных случаев. Кроме того, жилые помещения многоквартирных домов запретили использовать для предоставления гостиничных услуг.