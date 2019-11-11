В квартирах запретили оказывать гостиничные услуги

Правила пользования жилыми помещениями дополнены запретом на размещение в них гостиниц. Жилые помещения многоквартирных домов не могут использоваться для предоставления гостиничных услуг. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства, подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Жилые помещения по-прежнему разрешено использовать для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности при соблюдении прав и законных интересов других граждан.
А перечень запретов, где до сих пор акцент делался только на промышленных производствах, пополнился новыми положениями. В частности, не допускается размещение гостиниц и осуществление миссионерской деятельности, за исключением отдельных случаев. Кроме того, жилые помещения многоквартирных домов запретили использовать для предоставления гостиничных услуг.