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11.11.2019 22:20
Рубрика: В мире

Рим под стражей

В столицу Италии введут войска для борьбы с преступностью
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Всплеск преступлений на улицах Рима подтолкнул городской совет к идее развернуть в южной части столицы специальные войска. С такой неожиданной идеей выступил заместитель начальника управления по вопросам кадров и безопасности Марко Кардилли.
Войска на улицах Рима пошлют "сигнал" криминальным бандам и защитят горожан от разгула преступности. Фото: REUTERS Войска на улицах Рима пошлют "сигнал" криминальным бандам и защитят горожан от разгула преступности. Фото: REUTERS
Войска на улицах Рима пошлют "сигнал" криминальным бандам и защитят горожан от разгула преступности. Фото: REUTERS

"Мэр (Вирджиния Раджи) не раз говорила, что нам необходимо усилить присутствие правоохранительных органов и постов с военными. Это поможет гражданам почувствовать себя в большей безопасности, хотя оперативно-разыскные действия продолжат играть ключевую роль", - пояснил Кардилли. Кроме того, это позволит полиции и карабинерам сосредоточиться на следственных мероприятиях.

Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
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В рамках спецоперации "Безопасные улицы" разместили по всей Италии более 7 тысяч военных. Ранее военных привлекали для охраны наиболее уязвимых с точки зрения нанесения потенциальных террористических атак районов. Например, в Риме это важные объекты культурного наследия - Колизей, Площадь Испании и фонтан Треви.

Но криминальная хроника указывает, что в защите нуждается далеко не только исторический центр Рима. За последние годы южные районы итальянской столицы завоевали репутацию самых неспокойных и опасных для проживания. Грабежи и нападения здесь стали почти нормой. Одним из последних преступлений, потрясших местных жителей, стало недавнее ограбление бара Caffe Europeo, расположенного в двух шагах от легендарной римской киностудии. Не рассчитывая на своевременную помощь правоохранительных органов, раненный в ногу владелец бара самостоятельно при помощи приема карате обезвредил одного из грабителей, чтобы защитить членов своей семьи.

Власти уверены, что с военными горожанам в криминальных районах Рима станет спокойнее

По словам официального представителя городского совета Дженнаро Барьбери, предложение о размещении войск на юге Рима будет представлено на ближайшем заседании городского совета, которое намечено на 15 ноября. Чиновник настаивает: власти должны обратить внимание на те столичные районы, в которых криминальные структуры ведут себя вызывающе и вольготно. "Мы обязаны послать им серьезный сигнал", - подчеркнул Барьбери.

Ожидается, что в южных кварталах столицы в обозримом будущем будут задействованы солдаты из Сассарийской бригады с острова Сардиния, которые недавно приняли активное участие в защите цыганских поселений от несанкционированных поджогов.

В мире Европа Италия
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