В соцсетях опубликовано видео рыбы с "человеческим лицом"

Пользователи соцсетей активно обсуждают опубликованное в Twitter видео.
Автору ролика удалось снять карпа с необычными очертаниями головы, напоминающими человеческое лицо. Рыба подплывает к берегу и делает странные движения губами. Многие посмотревшие видео признались, что испытали неприятные эмоции, в том числе, страх.
Ролик опубликован в аккаунте The Unexplained, что переводится как "Необъяснимое".
This carp has a human face 😳 pic.twitter.com/okT67Zyo4v— The Unexplained (@Unexplained) November 8, 2019