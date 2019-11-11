В соцсетях опубликовано видео рыбы с "человеческим лицом"

Пользователи соцсетей активно обсуждают опубликованное в Twitter видео.

Автору ролика удалось снять карпа с необычными очертаниями головы, напоминающими человеческое лицо. Рыба подплывает к берегу и делает странные движения губами. Многие посмотревшие видео признались, что испытали неприятные эмоции, в том числе, страх.

Ролик опубликован в аккаунте The Unexplained, что переводится как "Необъяснимое".