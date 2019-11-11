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11.11.2019 15:08
Рубрика: Происшествия

В суде стало известно о засекречивании "дела Голунова"

Текст: Владимир Полетаев
Жалобу журналиста Ивана Голунова на следователей, которые, по его мнению, не торопятся расследовать историю с подброшенными наркотиками, рассматривает Басманный райсуд Москвы.

Напомним, суд истребовал у следователей материалы проверки. Следователь сообщил в суде, что в настоящий момент все материалы дела, по которому обвиняемым был Голунов, находятся под грифом "секретно". Ранее сообщалось, что в его деле засекречены только некоторые материалы проверки, которые поступили в СКР от сотрудников Управления собственной безопасности МВД РФ.

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, в свою очередь, просил суд истребовать из МВД материалы проверки по сообщениям о преступлении с марта по июнь 2019 года по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником полиции по Западному округу Москвы в отношении его подзащитного.

По словам защиты, Голунов в качестве свидетеля уже дал подробные показания о совершенных против него полицейскими незаконных действиях. По утверждению адвоката, изначально (с июня) следствие активно занималось этим вопросом, но с сентября какие-либо действия прекратились.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Сотрудник базирующегося в Латвии интернет-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. Как изначально утверждала пресс-служба полиции, у задержанного при себе был обнаружен наркотик. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Чуть позже уголовное преследование Голунова было прекращено в связи с непричастностью к преступлению. Журналиста освободили из-под домашнего ареста. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

После отмены уголовного преследования журналиста двух генералов полиции лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев попросил президента снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками московского главка МВД Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному округу столицы Андрей Пучков. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки. Также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.

Дело для расследования передали в СКР. Но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".

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