Вернет ли Лондон последний "осколок" Британской империи?

До конца следующей недели англичане должны покинуть последнюю колонию Британской империи - превращенный в англо-американскую военную базу архипелаг Чагос в Индийском океане. В соответствии с требованием ведущих институтов ООН - Международного суда и Генеральной Ассамблеи - срок исхода потомков колонизаторов, жестоко изгнавших из этого "райского уголка" все коренное население островитян еще в 60-е годы прошлого века, истекает 22 ноября.

Последний "колониальный осколок" Британской империи был незаконно "приватизирован" англичанами у подконтрольного им Маврикия в 1965 году. С тех пор Лондон депортировал из стратегически важного для военных острова порядка двух тысяч его жителей. И весьма не демократически до сих пор запрещает этим людям возвращаться на родину, где теперь размещены секретные объекты, включая военную базу на острове Диего-Гарсия. 116 стран - членов ООН высказались за скорейшее завершение британской оккупации Чагоса и репатриацию его коренного населения, что ставит туманный Альбион в крайне неудобное положение. Настолько неудобное, что никаких оправданий для дальнейшей оккупации территории кроме отсылок к вопросам обороны у Лондона нет. Как заявил Форин-офис агентству Bloomberg, база "обеспечивает безопасность людей в Великобритании и по всему миру от терроризма, оргпреступности и пиратства".

Впрочем, такие аргументы не желающих расставаться с колониальным мышлением британцев не устраивают не только светские власти большинства стран мира. В сентябре Папа Римский Франциск призвал Лондон вернуть отторгнутый им архипелаг Чагос. Этот факт наряду с решениями ООН был расценен прессой в Англии как одно из крупнейших поражений британской дипломатии в XXI веке.